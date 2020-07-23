BNO擴權｜英提供居留及入籍途徑　港府表示不滿及反對

英國政府早前公布，英國國民（海外）護照（BNO）持有人，不論持有有效還是已過期的證件，均可以申請新的簽證，在英國居住最多5年，之後可申請居留，2021年1月起實施。 港府今日（23日）發表聲明，表示不滿及反對英國政府干預香港事務。

指回歸前不給予居英權 港府斥英方偽善

港府指，中英兩國政府在簽署《中英聯合聲明》時互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權，又表示英國政府早在回歸前一段頗長時間，透過改變法律或政策無意給予港人居英權。

港府認為英方刻意違背《中英聯合聲明》時英方備忘錄中的承諾，不顧中方堅決反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有BNO護照或身分政治炒作，藉口為有關人員在英居留和入籍提供路徑改變政策，是偽善舉措，特區政府對此表示不滿及反對。

中國考慮不承認BNO 港府稱全面配合

中國外交部今日表示，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，港府對此表示支持及全面配合。

據英國政府網站資料，2021年新推出的簽證名為「Hong Kong BN(O) Visa」，可網上申請，申請人可一次過申請居留5年，或是先申請居留30個月，之後可再延長30個月。赴英申請人可以工作及讀書，但不能領取社會福利。

居住滿5年後，申請人就可以申請定居，定居滿1年後就可以申請成為英國公民。