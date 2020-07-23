東區區議員斥政府打壓初選　扣起區議員「整月」津貼

東區阿公岩選區區議員郭志聰今日於社交網上貼文，日前區議會秘書處向他明言，如果議員辦事處曾設為罷工公投和初選票站，民政事務總署將不會處理「整月」的營運開支發還，包括租金、職員薪酬、水電費、上網費、流動通訊費用等。 郭志聰對些此事表示十分不滿，又認為做法荒謬且不合情理。 他又認為剋扣議員辦事處的日常營運開支，無疑為一種行政打壓，令到一眾區議員協助居民的權利被剝奪，最終傷害市民的福利。

指區議會處理市民福利 資源不應受到剝削

郭志聰的公開信中提到區議會是處理市民福利的機構，舉行罷工公投，是讓各地方行政區的市民，就是否以罷工來回應港版國安法推行，表達意見。舉行初選，則是讓各地方行政區的市民，就即將在9月進行的立法會選舉，如何選擇候選人表達意見。

他認為兩項事情，皆密切影響地方行政區內的人的福利，因此絕對符合區議會職能。郭志聰指區議員一向都有就地方行政區各項大小事務，諮詢市民意見，作為諮詢機構，協助市民行使表達意見之權利是區議員的份內之事。而議員辦事處正在協助區議員處理職務，相關開支須獲得發還。

連初選日外的營運開支也扣起 於理不合

公開信中又提到，根據民政事務總署於7月10日的新聞稿，稱「倘若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務（如將議員辦事處作為上述活動的投票站），有關的開支將不會獲得發還。」

郭志聰說先不論民政事務總署的理解是否有誤，認為將「整月」的開支扣起絕對不合理。

信中又提及根據過往經驗，以工作報告或單張為例，如總署方面認為某部分的內容不符開支發還規格，秘書處亦會安排發還合規格的部分，而非將整項開支全數扣起。

郭志聰對於總署現在將選舉日與非選舉日的開支綑綁處理，表示強烈不滿。因剋扣議員辦事處的日常營運開支，無疑為一種行政打壓，令到一眾區議員協助居民的權利被剝奪，最終傷害市民的福利。他指局方必須立即正視此不當的做法，並盡快提供一個滿意的答覆，處理有關議員辦事處的開支發還。

林卓廷：如扣起全月開支「完全講唔通」

同樣在11、12日以其議員辦事處作初選票站的民主黨北區區議員林卓廷表示，未收到民政事務處的通知，但強調，本來已打算扣起該兩日的議辦營運開支申領，「費事拗數」，如政府真的扣起整個月的開支申領，認為是「嚴重的政治打壓」，因為「收集民意是區議員的職責之一」，為此不向有關區議員發還今月議辦營運開支，「完全講唔通」。他稱，其議辦平均每月申領4萬餘元營運開支津貼。

根據資料，區議員營運開支償還款額每月約44,816元，以實報實銷方式發還。