新冠肺炎丨工聯會指政府對檢疫中心反應正面　慈雲山選址可搭帳篷

本港第三波新冠肺炎疫情持續爆發，近期每日均錄得過百宗感染個案，涉及慈雲山等地多個公屋組群。工聯會會長吳秋北、兩名榮譽會長陳婉嫻及林淑儀繼昨日與食物及衞生局副局長徐德義會面，敦促在全港社區設立「綜合防疫檢疫中心」，今日（24日）繼續到政府總部與徐德義商討有關事項。 吳秋北表示，徐德義已表明會積極考慮。工聯會呼籲儘快提請中央政府援助及落實全民檢測，亦要定期為疫情爆發地區進行測試，並資助必須檢疫的打工仔。

工聯會會長吳秋北、兩名榮譽會長陳婉嫻及林淑儀繼昨日與食物及衛生局副局長徐德義會面。（高仲明攝）

促資助打工仔檢疫

吳秋北表示，慈雲山等地區已經「淪陷」，證明全面檢測具迫切性，要求政府為市民提供更多防疫抗疫資訊，並為疫情爆發地區進行定期測試。

他續指，現時新冠肺炎檢測費用太高，有不少打工仔必須通過檢疫才能上班，呼籲政府資助。

吳又指內地有充足的醫療用品、檢測物資，又有大量經驗豐富的專家，不明白為何政府至今仍未請求內地支援。他擔心香港醫療系統會崩潰，認為需要更多配套。

吳秋北表示，慈雲山等地區已經「淪陷」，證明全面檢測具迫切性，要求政府為市民提供更多防疫抗疫資訊，並為疫情爆發地區進行定期測試。（高仲明攝）

陳婉嫻：中心可效仿無國界醫生搭建帳篷

陳婉嫻指香港需要無數個「張竹君」，因香港人對她有「與民同行」的好印象，政府應學習，不應拖拉及在高處指手畫腳。林淑儀補充指染疫居民的地點等資訊不詳細，籲政府不要只發布數據，製造恐慌。

她又指，慈雲山的重災區附近有中央球場作選址，可像無國界醫生一樣搭建帳幕，負責市民諮詢、收集樣本事宜。另外，黃大仙騰龍墟原址亦應考慮。

陳稱已向徐德義表明自己代表民意，已「逼迫」其儘快一、兩日內做決定，而徐德義態度正面，指會積極考慮。

陳婉嫻：政府如限制日市營業需作支援

陳婉嫻指聽聞政府會收緊限制食肆營業時間，如果繼續收緊日市營業，需為受苦食客、食肆經營者、工人提供措施作支援。

被問及中心需多長時間落實，陳回應「政府快就快，慢就慢」，不應再拖延。她認為設置中心沒有人手及技術問題。

陳婉嫻指香港需要無數個「張竹君」，因香港人對她有「與民同行」的好印象，政府應學習，不應拖拉及在高處指手畫腳。（高仲明攝）

居民：政府防疫工作不能落地 籲提供時間表

慈雲山居民劉先生表示，政府有很多防疫工作落不到重災區，例如曾經表示大廈消毒，但居民並不清楚，導致人心惶惶。

他又表示慈正邨已有九座大樓有居民染疫，目前只有四座做到，但政府仍未有具體方案進行病毒測試，亦未有時間表提供確實信息，防疫中心則可以解決問題。