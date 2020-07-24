新冠肺炎丨周浩鼎譴責冒名傳「禁足令」假消息：散播恐慌　已報警

網上有人以《香港01》報道名義發佈假消息，謠傳「HKO1」獨家消息引述民建聯副主席周浩鼎指疫情失控，聲稱政府將實施「禁足令」停工停市7天。周浩鼎聯同民建聯成員葉文斌開記者會澄清事件不實，並已報警處理，強烈譴責發佈人散播恐慌及冒認新聞機構。 自從新冠肺炎疫情以來，網上假消息、新聞不斷。周浩鼎稱，懷疑假新聞引用他的名義，是為了破壞其聲譽，又指該假新聞涉嫌干預選舉。

周浩鼎指，假新聞涉嫌干預選舉 未有懷疑對象。（張浩維攝）

周浩鼎指，自從他於本月22日報名參選立法會後，便接連出現冒認他本人名義發佈的假新聞，今日更有人發佈「禁足令」的假消息。他更指出，該假新聞更拉上《香港01》，批評冒認新聞機構發布假新聞屬可恥行為，目前已報警處理，警方亦開始立案調查。

周浩鼎：涉嫌干預選舉 未有懷疑對象

周浩鼎認為，此舉涉嫌違反干犯選舉法例，是刑事罪行，但自己並無特定懷疑對象。另外，他認為該假新聞引起公眾恐慌，因疫情下大家定必非重視政府一舉一動，現今社會已出現抗疫疲勞。他表示，知道有市民手足無措，亦無法核實是什麼一回事。他又指推行禁足令與否是政府本身的考慮，更重要的是儘快落實全民檢測。

葉文斌稱，有人用SMS發放大量假選舉信息。（張浩維攝）

稱可參考新加坡爭取設立「假新聞法」

周浩鼎表示，他會爭取設立假新聞法，又指民建聯一直要求立法，而新加坡等鄰近地區早前已通過假新聞法，政府可以參考。

這亦是自反修例風波以來，民建聯再次重提「假新聞法」的立法工作。早前反修例風波被指出現大量假新聞，特區政府先後多次發出新聞稿澄清。

2019年5月初，新加坡通過全球最嚴厲的「反假新聞」法案，管制範圍包括禁止個人及自動程式發佈「違反公共利益」新聞，乃至於私人通訊，亦處罰不配合政府下架內容的平台，此舉被指打壓新聞自由。

周浩鼎表示可參考新加坡爭取設立「假新聞法」。（張浩維攝）

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