立法會選舉｜許智峯報名出選港島直選　視選舉為抗爭運動延續

民主黨現任立法會議員許智峯，早前在民主派港島區初選中出線，今日(25日)在民主黨主席胡志偉等人陪同下報名參加來屆立法會港島區直選。 許智峯稱，會視是次選舉為抗爭運動的延續，又認為民主派於議會過半是抗爭運動最重要一役，一旦成功可以迫使政府回應五大訴求，呼籲港人以選票對抗專制入侵。許智峯又稱，會「將自己擺到最後，將運動擺到最前」，指民主派之間不只是競爭者，也是盟友及手足，稱「要贏一齊贏」，重申是次選舉的重點不是個別黨派利益，而爭取港人自由的空間及守住自由。

許智峯報名出選港島直選。(廖雁雄攝)

對於有建制派建議押後選舉，許質疑押後選舉是擔心選情而非疫情，亦令港人有選舉被操控的觀感，有損選舉公正性，呼籲政府三思。許智峯認為，經歷反送中運動後，港人明白到民主自由的價值，加上在國安法下市民想以選票反抗，指如果選舉能如期及公正地舉行，對選情有信心，更認為民主派能於港島區直選中得到四席。

胡志偉則表示，押後選舉的提議凸顯建制派及政府怯懦，也證明去年反例修運動所堅持的精神令政府無所不用其極。胡批評押後選舉對解開政治困局沒有幫助，只會造成操弄選舉的觀感，又指如果政府有權用到盡，沒有意圖用文明手段解決問題，必會受到人民唾棄，而國際社會亦質疑一國兩制是否依然運行。

許智峯又表示會簽署確認書，認為此舉反映了他務實守住議會戰線的態度，以及展現在議會中對抗專制價值到底的決心，但強調不同團隊會有自己考慮，尊重他人決定。胡志偉補充，民主黨的黨員有不同形態，是以不同方式秉承抗爭意志，無論黨員簽不簽確認書「都會去到盡」。他指自己將不會簽署確認書的取態與許智峯不同，是反映面對專權時要以靈活手段應對，而手段有異則代表住不同團隊的態度及信念。