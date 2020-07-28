立法會選舉︳郭偉强「菊花先生」借代陳志全　袁彌昌借機諷葉劉

工聯會立法會議員郭偉强昨日（27日）在facebook直播中以「菊花先生」稱呼同性戀的人民力量議員陳志全，指「菊花先生將案件作為自己工作一部分，寫在工作報告內」，之後又以「菊花團」形容陳志全的支持者。陳志全昨晚凌晨在facebook回應事件，指「郭偉强親身示範歧視是怎樣練（煉） 成的！」 退出新民黨後，加入希望聯盟參選香港島的袁彌昌亦回應事件，嚴厲譴責郭偉强。他更突然點名其競選對手、新民黨主席葉劉淑儀，指她八年前出席過國際不再恐同日，支持同性戀者及其他性小眾，促請她一同譴責郭偉强，不要「扭軚」或「變臉」。

人民力量陳志全(資料圖片/梁鵬威)

郭偉强昨日在片中本來提到，自己在法庭外希望回應陳志全私人檢控時，被陳志全的支持者滋擾，對此表示相當不滿，決定在網上直播回應事件。但他在片中以「菊花先生」及「菊花團」影射陳志全及其支持者，陳志全昨晚回應事件，在facebook上載郭使用上述字眼的片段，反問「誰說香港不用性傾向歧視法？」

（左起）容海恩、葉劉淑儀、袁彌昌。（資料圖片）

袁彌昌籲曾支持「不再恐同」葉劉 一同譴責勿「扭軚」

袁彌昌今日（28日）下午在facebook撰文提到事件，嚴厲譴責郭偉强用具侮辱性的字眼針對陳志全和香港的同性戀社群，又表示難以想像曾公開支持性傾向歧視條例的郭偉強會如此說話。袁彌昌指，郭偉強較早前已涉嫌於議事廳內襲擊陳志全，現在又公然羞辱他的性傾向，形容他行為惡劣，不斷製造暴力和仇恨，又說他的思維正是令香港推向兩極的原兇。

文末，袁彌昌突然提到，新民黨主席葉劉淑儀八年前出席過國際不再恐同日，請她貫徹始終，譴責郭偉強。袁又說，希望葉太不要「扭軚」或者「變臉」，特別是她作為行政會議成員，如行動和思維瘋狂「扭軚」，好容易令香港「炒車」。