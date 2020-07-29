立法會選舉丨尹兆堅逐連任新西　稱現任議員多做一年「匪夷所思」

有鑑於新冠肺炎疫情近日轉趨嚴重，有關政府押後選舉一年的傳言甚囂塵上，據可靠消息指，政府決定押後選舉一年，會期由2021年10月1日開始。 民主黨副主席尹兆堅稱，今日（29日）按照原定計劃，與競選團隊前往海港政府大樓報名參選，競逐連任新界西直選議席。對於選舉延期之說，他回應指全體議員多做一年是「匪夷所思」，質疑有何法理基礎，以及要討論會否衝擊憲政，相信需要整個民主派陣營考慮如何回應。

尹兆堅表示過去從未聽聞人大授權議員多做一年的安排，是「匪夷所思」，又表示要研究有何法理基礎。（高仲明攝）

尹兆堅表示，過去數年政府透過粗暴行政手段，以親政府法律意見扭曲立法會決定，又表示以民主派的支持度，在外國已是執政陣營。

他又指香港人是「全世界最聰明的民族」，認為行政阻延不會影響其立場，相信如當權者蠶食法治、人權等價值，香港人會赴死反抗。

稱傳言有關決定或無法理基礎

當被問及人大有機會授權議員多做一年的傳言，尹兆堅表示過去從未聽聞此安排，是「匪夷所思」，需研究有何法理基礎，以及在憲政上會有何衝擊。他指需要整個支持「35+」的民主派陣營討論，是「齊上齊落」的問題，需集合智慧作出共識。

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指政府押後選舉「自掘墳墓」

尹兆堅認為，若政府押後選舉，是漠視民意及「輸打贏要」，屬因選情不理想而作出的決定。他反稱新加坡、美國等多個國家在疫情下的大選亦不需要押後，指美國總統特朗普不會因民調落後而表示「不如延期一年，等我做多年先，得唔得呀？」

他批評政府不會以道理、法理作為邏輯思辨的基礎，只以陣營利益作考量點，相信會令市民更加不滿，自掘墳墓。

籲市民支持戴耀廷

尹兆堅認為，戴耀廷被港大解僱的遭遇，是香港人珍惜的核心價值被蠶食的寫照。他指戴「何罪之有」，一直履行法律上的公民權利，亦為民主事業及市民福祉付出很大代價，事件對其絕對不公平，希望市民情感上或實質上支持戴耀廷。