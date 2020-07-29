立法會選舉︳周錦基報名出戰旅遊界　盼為業界爭取100億轉型基金

立法會選舉今年9月舉行，民主派強攻多個功能組別，旅遊資訊網站「又飛啦! Flyagain.la」創辦人、「灣仔起步」成員周錦基今天（29日）報名參選旅遊界功能組別選舉。 周錦基批評，押後選舉令社會失去以「和平理性非暴力」方式表達訴求的機會，促特首林鄭月娥叫停決定，又揚言若政府押後選舉，一年後親政府陣營將會被「票債票償」。

周錦基批評現任議員姚思榮的表現令業界震怒。（黃舒慧攝）

批評姚思榮表現令業界震怒

周錦基指旅遊界在疫情非常艱難，二萬人失業、停工，猶如「等死」，他表示當選後會為業界爭取100億元旅遊業轉型基金，讓業界用作支薪、交租和轉型。

周錦基批評現任議員姚思榮的表現令業界震怒，其中他支持政府撥款54億元予管理不佳的海洋公園，卻不透過機會與政府「講數」，要求政府在協助海洋公園的同時，撥款予旅遊業，做法非常不負責任，強調希望透過參選踢走保皇派。

周透露，不少業界人士希望提名予他，但由於提名名單將會公開，很多人擔心因此失去與內地的生意。

周錦基斥，押後選舉令社會失去以「和平理性非暴力」表達訴求的機會，促特首林鄭月娥叫停決定，又揚言若政府押後選舉，一年後親政府陣營將會被「票債票償」

周錦基斥，押後選舉令社會失去以「和平理性非暴力」方式表達訴求的機會。（黃舒慧攝）

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