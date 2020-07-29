立法會選舉丨王百羽李家偉共同宣布參選　稱押後選舉不損抗爭意志

立法會換屆選舉提名期將於後日（31日）結束，民主派元朗區議員王百羽及屯門區議員李家偉今日（29日）於報名前到灣仔修頓球場外會見傳媒，他們二人分別參選超級區議會及區議會功能組別（一）議席。另一名超區參選人岑敖暉亦現身支持。 王百羽以「香港本位 唯一出路」作為競選口號，李家偉亦指會以香港作本位，並指若具抗爭思想，不論黨派均可稱為本土派。二人均表示不會簽署確認書。 據可靠消息指，政府將決定押後選舉一年，立法會會期由2021年10月1日開始。對此，3人均不樂見9月的立法會選舉延期，唯押後選舉不損其抗爭意志。

王百羽表示無論會否押後選舉，都會繼續宣傳政治理念，李家偉補充指如何回應押後選舉需視乎「民主35+」陣營的抗爭意志。（張浩維攝）

稱押後選舉不損抗爭意志

當被問及對政府有可能押後選舉的應對方式，王百羽表示將會視乎政府公布的消息調節選舉工程，無論如何都會繼續宣傳理念，李家偉補充指如何回應押後選舉需視乎「民主35+」陣營的抗爭意志。岑敖暉表明不論選舉何時舉辦，都會爭取送最多抗爭派人士進入議會。

王百羽稱難料一年後的選舉情況，但表示如果議會抗爭需要停止，香港人會繼續嘗試其他抗爭路線，認為政府需要警惕。

對於會否考慮透過司法覆核挑戰押後選舉的決定，二人均表示是整個「民主35+」陣營需要考慮的問題。

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王百羽：政府刻意製造抗疫不力 藉口押後選舉

王百羽批評若政府押後選舉，則是政權害怕民意的表現。他又指政府過去的防疫工作是刻意中門大開、放軟檢疫，透過製造抗疫不力既定現實，以作為選舉延期的藉口，是政治凌駕人命，相信香港人和國際社會心中有數。

岑敖暉則指現今中美關係緊張，因此疫症成為北京拖延選舉「最便宜的藉口」，意在避免引爆政治炸彈。他又指政府的「詭計」不會得逞，希望林鄭繼續「加把勁」。