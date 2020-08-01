立法會選舉〡選舉押後一年打亂參選部署　鄧家彪返議會路再受阻？

立法會選舉原定9月舉行，不過因香港爆發第三波疫情，政府宣布將立法會押後一年，即2021年9月才舉行。押後選舉催生不少不確定因素，同時亦打亂參選人部署，其中工聯會鄧家彪這次「敗部復活」，接替現任勞褔局副局長何啟明出戰新界東，並獲工聯會兄弟陸頌雄和現任議員黃國健抬橋，這個陣營較他過往參選的勝算更高。不過隨着政府押後選舉，無人能料一年後的政治形勢變化，鄧家彪重返議員之路或再受阻。

現年40歲的鄧家彪在2012年循勞工界功能組別自動當選為立法會議員，根據工聯會「家規」，出選勞工界的議員「坐一屆」後須轉戰地區直選，故鄧家彪在2016年轉至新界東參選，可惜最後以26,931票落敗。直至2018年立法會新界東補選，鄧家彪代表建制派上陣，與民主派新民主同盟范國威及西貢區議員方國珊對決，三人混戰的局面，鄧家彪仍以30,858票之差敗於范國威，再度落敗。

隨着社會形勢急劇轉變，反修例運動令民主派在2019年區議會選舉中大捷。棄守「逸東邨北」選區，空降沙田「水泉澳」選區的鄧家彪亦未能倖免，雖然「水泉澳」被視為新移民人口比例高的新公屋的選區，他仍以32票不敵沙田區政盧德明，選舉三連敗，更淪為「雙失」議員。

轉戰九東獲兄弟抬橋 鄧家彪認同押後選舉

連任三屆九東立法會議員的工聯會黃國健，原定2020年這屆不會競逐連任，交棒勞工界何啟明出戰。不過隨着何啟明被政府招攬加入「熱廚房」，曾兩度參選新東直選敗陣的鄧家彪接替轉戰九東，更獲工聯會兄弟陸頌雄和現任議員黃國健抬橋，選情預料樂觀。不過，隨着第三波疫情來襲，政府押後選舉使選情轉趨複雜，為鄧家彪重返議會產生更多不明朗因素。

鄧家彪重回議會路崎嶇，但他早前表示，認同押後選舉，形容「抗疫最優先，選舉政治擺一邊」，若決定押後選舉是逼不得已。對於有批評指建制倡押後選舉全因「怕輸」，他反駁指「選舉就係有贏、有輸，一日未開票，都未知市民諗法」，鄧家彪又指，有沒有選舉都會落地做民生工作，沒有選舉包袱反而更有彈性。