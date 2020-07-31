立法會選舉押後｜人大常委會8.8開會　消息：將處理議員任期問題

立法會選舉押後一年幾成定局，料港府於提名期結束後正式公布，但立法會議員任期問題涉及憲制安排，需提請全國人大常委會決定。新華社昨報道，人大常委會8月8日起一連4日在北京召開，比一般開會時間提早大半個月，議程暫未見有關香港事項。 消息指，人大常委會屆時很大機會討論《基本法》有關立法會議員任期的問題，決定下屆立法會任期是三年抑或四年，亦會處理立法會真空期問題。全國人大常委譚耀宗表示，人大委員長若認為合適，可隨時加入其他議程。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

罕有改月初開常委會

人大常委會下月8日至11日在北京舉行，將審議城市維護建設稅法草案、預防未成年人犯罪法修訂草案、國旗法和國徽法修正草案的議案等。

譚耀宗表示，暫時未見有關香港議程，但人大委員長屆時可按需要增加議程。他指今次會期較長，討論事項多，相信8月不需要再開另一次常委會。至於押後立法會選舉問題，譚耀宗稱政府未有正式公布，不會評論。

人大常委會一般在每兩個月的月底舉行，但常委會曾在6中月開會初審「港版國安法」草案，官方事前未有公佈與香港相關議程，至開幕當日由官媒發稿。

港區全國人大代表馬逢國指，今次會期來得比較急，相信沒有名額供港區人大代表上京列席，而且問題遠不及國安法複雜，人大代表的意見已很清晰。

全國人大常委會6月底曾開會，討論港區國安法，事前未有公布議程。（資料圖片／新華社）

劉兆佳：中央出手可避免法律挑戰

押後選舉有多個問題須解決，包括議員任期問題，根據《基本法》69條，立法會除第一屆任期為2年外，議員每屆任期4年。行政會議成員湯家驊昨指，前特首董建華2005年中途離任時，當時人大常委就此釋法，中途上任的特首只會補足餘下任期，認為如果應用於今次情況，相信下屆立法會議員的任期會變為3年。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，多數要由中央出手解決憲制安排，但認為任期問題不是最重要，反而未來一年真空期如何處理更關鍵。他指押後選舉前所未有，立法會除可召開緊急會議應對，中央亦可成立臨時立法會，以維持特區政府有效施政，保障立法機制，而由人大常委會層面作出決定，可鞏固法律基礎，免受法律挑戰。

他又提出研究《基本法》第48條第4款，在立法會真空期間，由特首發出行政命令，讓政府在延後選舉的一年繼續推行政策，但具體方案有待中央研究。

立法會選舉提名期本周五（7月31日）結束，政府將在8月初正式公布押後選舉，並宣布提請人大常委會決定議員任期問題，今次常委會罕有改在8月上旬開會，有建制中人笑言，提早開會原因已不言而喻。