新冠肺炎丨民建聯去信促收回禁堂食限制　開放政府、學校用餐區

因應第三波新冠肺炎疫情爆發持續，政府早前「一刀切」頒令從昨日（29日）起全港食肆禁止提供堂食服務，反導致市民需在酷熱天氣及大雨下到街頭及公園開餐，措施甫生效一日已備受爭議。民建聯今日（30日）去信要求政府立即收回有關措施，建議對食肆的堂食限制放寬至兩人一桌，政府亦需牽頭要求各機構安排員工分階段午膳，以及開放政府及學校的用餐區設施供市民使用。

民建聯在信件中提及，雖然政府推出禁止堂食措施的原意為減少傳染風險，唯不少在職人士被迫在街上不同地方進食。民建聯亦引述天文台天氣預報，稱料未來幾日有大驟雨，勢必構成更大不便。因此，民建聯要求立即收回堂食限制。

民建聯副主席周浩鼎於昨日在其Facebook賬戶亦指，現行措施令「打工仔」流連公園或街上公衆地方，衛生同樣被影響，政府需因應實際情況調整限制及避免副作用。

籲恢復早午市堂食 開放政府、學校用餐區

民建聯在信中建議政府恢復容許早、午市堂食，並放寬至限制兩人一檯，檯與檯間隔1.5米，食客需單方向或面向牆坐；亦提及要求維持量體溫、非進食期間需戴口罩等防疫措施。

民建聯亦建議政府牽頭要求各機構實施分批、時段午膳，另外可開放政府、學校用餐區設施予有需要市民，並為其提供防疫指引及清潔服務。