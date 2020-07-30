立法會選舉︳黃之鋒何桂藍被DQ　黃斥大規模DQ無異於選舉舞弊

12名民主派參選人今天（30日）下午3時許陸續接獲選舉主任通知被取消參選資格。在去年區議會選舉中已經被拒入閘黃之鋒再度被DQ。黃之鋒形容今次DQ規模超出所有人的預計，形勢嚴峻。他表示，政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。他預料政府下一步會借疫情來取消選舉。 以民主派名義參選新界東選區的何桂藍亦被選舉主任通知參選資格無效，她早前被選舉主任問及曾參與「抗爭派立法會參選人立場聲明」，被質疑「義無反顧的反對國安法」代表她並非真誠擁護基本法，故不接納她符合參選資格。

在民主派初選獲高票、以「抗爭派」名義召開記者會的16名參選人，至少7人被拒入閘。包括參選香港島的袁嘉蔚、梁晃維;九龍東黃之鋒; 新界東何桂藍、劉頴匡;新界東何桂藍、劉頴匡，以及參選超級區議會的岑敖暉。餘下未收到通知的絕大部份是本土派參選人。

黃之鋒在今天（30日）下午3時56分收到九龍東選舉主任蔡敏君的來信，與另外11名民主派參選人同被裁定提名無效，他表示現正與律師團隊研究選舉主任的理由，稍後公布。又稱要就具體形勢思考下一步計畫，未來幾天適時公佈。

對於自己再度被取消參選資格，黃之鋒指政府要封殺參選之門，「我們會開另一道門，去為香港的民主運動找到出路。」認為連監獄的牢獄之災都不能打擊他們的決心，不能夠參選不會令他們從此退卻。

何桂藍義無反顧的反對國安法 被質疑非真誠擁護基本法

報名時政治聯繫為是民主派，參選新界東選區的何桂藍亦被DQ，她早前被新界東地區的選舉主任楊蕙心問及，她曾參與「抗爭派立法會參選人立場聲明」，當中曾提到她作為「抗爭派」，會「義無反顧的反對國安法」。何桂藍曾回信表示，認為《香港國安法》的內容牴觸《基本法》，衝撃獨立司法制度等，所以反對《國安法》單方面頒布及執行。

選舉主任續指，從這回覆肯定何的確反對《國安法》立法，而有關聲明發表時，國安法已經在香港實施，而「義無反顧的反對國安法」代表何將不計後果地反對《國安法》，令他懷疑何桂藍是否真誠擁護、推廣及支持「一國兩制」的基礎原則， 繼而質疑她是否真誠擁護基本法，最後裁定她參選資格無效。

同被DQ的熱血公民鄭錦滿指沒有Plan B，表示自己排在港島名單第二，呼籲支持者繼續投該名單就可以。