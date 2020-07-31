BNO擴權｜劉曉明重申中國未來不會視BNO合法旅遊證件

中國駐英國大使劉曉明批評，英國政府干預香港事務，無端指摘《港區國安法》，以及暫停與港引渡協定等，破壞兩國關係，認為中英關係近日愈趨緊張，責任完全在英方。 劉曉明又重申，中國未來不會將英國國民（海外）護照（BNO）視為合法旅遊證件。

劉曉明重申中國未來不會視BNO合法旅遊證件。（中國駐英國大使館圖片）

劉曉明周四（30日）就中英關係舉行視像中外記者會，多番提到香港問題。中國政府在《中英聯合聲明》中闡述的對港方針政策是中方單方面政策宣示，既不是對英方承諾，更不是國際義務，認為「『不履利國際義務』的帽子扣不到中國頭上」，反倒是英方不履行國際義務，違背自身承諾，改變BNO政策，暫停與香港引渡協定，擾亂香港人心。

他又批評，英國就香港推行港區國安法作出無理的指控，干預香港事務和中國內政，呼籲英國尊重中國主權，以免進一步損害中英關係。劉曉明強調中國未來不會將BNO護照視為合法的旅行證件。

劉曉明指出，更強大的中國將會令世界更加和平、穩定和繁榮，不過有部分英國政客堅持冷戰思維，提出所謂的中國威脅論，視中國為敵對國家，甚至威脅與中國徹底脫鈎。他警告，與中國脫鈎等同與機會、經濟增長和未來脫鈎。他希望英國政治家和各界有識之士，認清國際大勢，排除各種干擾，做出符合中英兩國人民根本利益的戰略抉擇。

