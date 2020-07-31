立法會選舉丨劉兆佳：今次立法會選舉涉國家安全　中央難以不插手

立法會選舉提名期今日（31日）完結，至今最少有12名民主派參選人被選舉主任裁定提名無效。政府昨日（30日）發布新聞稿說明判斷參選人是否真誠擁護基本法的五大理由，引起是否屬收緊「紅線」的疑慮。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今早接受《香港電台》訪問時表示，今次立法會選舉涉國家安全問題，中央很難不插手，而且美國的步步進逼亦令中央認為對港管治權遠比承受制裁的代價重要。他又稱取消參選資格的「紅線」沒有轉移，因中央對一國兩制有「以愛國者治港」的原則，而「反對派」與外國政治人物的連繫程度及其行為和過去有很大分別，因此引致被取消參選資格。 另外，他指若選舉押後一年，在未來一年可發生很多事，選舉結果未必有利於民主派。

劉兆佳稱判斷參選資格的「紅線」沒有轉移，而有民主派參選人要求外國制裁香港，導致被取消資格。（資料圖片）

劉兆佳︰今次立法會選舉涉國家安全問題

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，今屆立法會選舉不再只是香港的內部事務，亦涉及國家安全、外部勢力是否聯合本土反對勢力奪權的問題，因此選舉已變成涉及國家安全。他認爲，在考慮和擔憂香港事態發展下，當涉及國家安全事務，中央很難會不插手。

劉兆佳又指出，如今國際形勢轉變，美國對中國步步進逼，甚至要展示結束中共管治等姿態，這會令中央認為對香港的管治權遠比承受制裁的代價重要，因此要顯示自身不會畏懼西方制裁。

劉兆佳：一國兩制有「愛國者治港」原則

劉兆引用中國前領導人鄧小平的言論，指中央對一國兩制有「愛國者治港」的原則，認為是次選舉對民主派的紅線沒有轉移。他又稱未見外部勢力「反對派」希望勾結大步奪權，《港區國安法》的落實是要強化國家安全保障，並顯示減少政權落在敵對勢力的決心。

他回應自己早前「忠誠的反對派」的說法，指民主派需願意接受在國家憲法及基本法下的的憲制秩序。他又指雖然過去民主派亦有到外國交流，但過去頂多是反映香港狀況、批評自由倒退等，但最近兩三年已成為要求外國政府制定政策對付香港及中國，又支持外國政府的制裁行動，此舉是前所未有。

稱押後選舉未必有利民主派

他又指若選舉押後一年，過程中可發生很多事，例如中央支援香港抗疫、外國制裁引發香港社會的反美情緒等，又指「反對派」知名度高的候選人無法參選，可能令選民失去投票意欲等，因此選舉結果未必有利於民主派。

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