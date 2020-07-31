立法會選舉．直播｜林鄭：對個人制裁　一笑置之、嗤之以鼻

特首林鄭月娥將於下午六時召開記者會，親自公布原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。政府認為目前社會要全力專注抗疫，並擔心進行選舉會導致大量市民聚集，增加感染機會，故有此決定。 立法會選舉提名期今日（31日）結束，昨日（30日）有12名民主派參選人，收到選舉主任去信通知被取消參選資格。消息指，政府今日不會再發出DQ信，其餘已收選舉主任查詢信的民主派人士，其DQ命運暫懸而未解。 《香港01》直播林鄭記者會內容。

【19:20】被問到選舉主任DQ的理由，是基於不擁護《基本法》及效忠特區，若有關議員繼續履行公職會否不合理，林鄭指要基於現時的法律基礎，不可以純粹以觀感判斷，又強調現時未進入研判工作，最重要仍是同心抗疫。

對於為何不以緊急法解除選舉限制，林鄭指緊急法的功能雖然可凌駕其他法律，但仍需有配套，包括電子發票，及此前提及的關愛隊、閉路電視等，希望未來一年的時間可以爭取。

【19:13】被問到有現任區議員參選本屆立法會選舉但被取消參選資格，其區議員資格是否同樣被取消，林鄭月娥表示，需視乎區議會條例，以及該區議員是否有作出一些言行，令政府需要取消該人的區議員的身份。林鄭月娥重申，在立法會選舉的提名階段時，是依法審視參選人當時是否滿足到擁護、效忠的要求，強調是「睇證據及言行」。

【19:08】對於處理立法會空窗期的法律基礎，林鄭表示可以使用緊急法，但不能直接延長立法會任期，因爲受到《基本法》第69條約束，每屆立法會的任期為4年。她表示所以已空窗期提請人大，而人大則回應迅速並表示支持。但人大尚未對此發表回應，因此未能告知。她强調，人大常委是國家的最高機關，過去為香港事務做出了很多決定。而根據《立法會條例》第11條召集第六届立法會議員召開緊急會議亦不合適。

當被問及選舉主任取消參選人資格的問題，林鄭指政治及内地事務局已做出了明確聲明，指立法會參選人需要遵守及擁護基本法。她表示如果參選人不擁護基本法，就不能成為立法會一份子，但强調一切要遵守法律。

對於消息指刑事檢控專員梁卓然稱與律政司司長鄭若驊意見不合而請辭，鄭若驊回應指已收到請辭，籲大家提供時間予梁在一個適當時間作出聲明，現時需專注於記者會主題。

【19:00】中央電視台記者問及，為何要延遲選舉一年，對市民來說有何意義？林鄭表示，現時要防止疫情惡化，對市民意義是大家可以放下選舉，全力抗疫。對於海外港人來說，則是代表港府尊重海外人士選舉權，讓他們可於明年回港投票。

對於如何評估疫情走勢，林鄭坦言有難度，世衛數日前曾形容疫情正在加速，她提到，疫情感染者牽涉多個行業，包括的士司機、飲食業等，認為疫情會有惡化的可能性。至於防疫措施，林鄭強調不會鬆懈，包括加大病毒檢測能力及增加檢疫措施。

在尋求中央政府幫助方面，林鄭說早前已正式向中央要求在檢測能力及醫療設施方面提供協助，希望可盡快交代相關支援。她又提到，希望中央日後能在疫苗供應方面提供支援，稍後再作公布。

美國早前表示會制裁香港官員，林鄭強調，香港是中國不可分離的一部分，香港事務屬中國內政，不容外國干預，否則會違反國際法。她坦言完全不明白為何地方首長在自己地方立法，會受到外國制裁，「道理何在？邏輯何在」。她又說，除非美國使用核子手段，否則仍可以應付，強調美國及歐盟均在港享有逾200億元貿易順差。

至於她本人，林鄭說自己在美國無任何資產，亦不嚮往去美國，對美國的制裁「一笑置之、嗤之以鼻」。

(盧翊銘攝)

【18:50】有記者問到，英國押後選舉的前提是有幾千宗確診及幾百宗死亡個案，香港的情況是否壞到需要同樣押後，另外南韓、新加坡等都有如期舉行，為何不再「睇定啲」再作決定，質疑如此急切是否基於政治考量及建制選情？

林鄭回應指，香港目前的情況嚴峻相信所有港人都會認同，現行所有措施已是最嚴厲的階段，包括社交距離、壓縮人流等，加上未知是否見頂，隱性患者仍然在社區當中，就香港自身而言疫情嚴峻是無容置疑，亦不可完全與其他國家雙比。她又以英國為例，當地立緊急法，3月19日提上下議院，20日便通過，距離選舉尚有42日，而今日距離立法會選舉只有36日，強調已經是「盡量緊」，觀乎疫情尚未受控，政府舉旗不定會對社會帶來大的影響，押後選舉是負責任的取態。

她又以新加坡為例，指當地的選舉制度安排與香港大不同，包括選民可境外投票，容許參選人在選舉期在免費電視及電台做政治廣告等，惟自己連這些選擇都沒有。林鄭強調，押後完全是基於公眾安全，及公開公平的原則，沒有政治考慮，又稱自己「每日睇疫情，冇睇選情」。

【18:47】政制及內地事務局局長曾國衞表示，隨著規例生效，2020年立法會選舉將會告終，但仍有一些事情要提醒，候選人仍要向選舉主任備妥交本，讓公眾查閱，而且《選舉(舞弊及非法行為)條例》仍然有效。他們仍要交申報書，申報清楚選舉捐贈，此舉可讓政府向候選人支付回款項，以及妥善審查候選人使用清楚，候選人也要將任何未用的捐贈，交給公共慈善機構。

曾國衞又指，如相關參選人被選舉主任如決定提名無效、拒絕接納，政府不會為相關參選人安排付款，稍後政府會有詳細指引。而無論提名有效與否，已交的選舉按金都會予以退回。

【15:45】鄭若驊講參選人可申報競選開支。

【18:35】林鄭表示，《立法會條例》無適合條文可將押後選舉一年，其中第44條只容許她本人延後選舉14日，但根據現時情況並不可行。

對於有建議指，她可宣佈第七屆立法會在明年10月1日開始，並運用 《立法會條例》第11條召開緊急會議，但她認為這並非條例的原意，並有機會受到司法挑戰。而香港法例第599章亦未必適用。

林鄭表示，援引《緊急情況規例條例》是唯一可行方案，如果在現時感染及死亡個案上升下，若繼續進行選舉將構成非常嚴重的公共衛生危機，押後一年可避免違反立法會議會周期及選舉周期。

林鄭決定，選舉日將改為明年9月5日，選舉程序會隨著政府今日刊憲而中止，但選舉主任仍有後續工作要做，包括處理選舉開支等。

林鄭表示，即使援引《緊急情況規例條例》，立法會會期在未來一年仍會出現「真空期」，故已向中央人民政府呈交緊急報告，尋求中央人民政府支持及指示，國務院已回覆，表示支持港府及行會決定，至於「真空期」問題，會依法提請人大常委會作出決定。

如期投票 交叉感染風險非常高

【18:25】對於押後立法會換屆選舉的理據，林鄭提出4點，第一是選舉當日會有300萬選民於615個票站投票，而票站空間不大，有人流聚集、交叉感染的風險。第二是選管會主席馮驊的意見。林鄭指，基於公共衛生屬政府決定，政府雖然未有就延後選舉與選管會討論，但馮驊亦有致函，指出在高投票率下不可能實施1米社交距離，對於家居檢疫人士亦難以安排時間投票。另外，中央點票站的工作人員要保持距離亦相當困難，加上長者感染風險較高，建議政府從公共衞生角度考慮是否之仍繼續選舉。

第三，在候選人不能作任何拉票活動的情況下，參照英國選管會的說法，參選人未能向全體市民爭取支持，是延後選舉的原因之一。第四，海內外選民均無法投票，綜合而言難以符合公平公開要求，以及保障市民和工作人員的安全。

【18:15】談及疫情對選舉的影響，林鄭表示，立法會選舉有其獨特性，且是香港規模最大的選舉，包括涉及440萬名選民、70個議席、615個票站、3萬4千名人員。另外又設中央點票站，做成人群聚集，增加感染風險。林鄭又提到，不少登記選民長居內地，過往每次投票都樂意回港，但現時部分居民仍滯留於海外及內地，基於邊境限制無法行使投票權。另外，限聚令下不可多於2人聚集，令到慣常選舉活動無法進行。

林鄭續指，中央點票站會有上萬名工作人員，連同媒體中心，惟過往用作為中央點票站的亞博已轉型成社區治療中心，要短時間內另覓地方是很大的挑戰。再者，疫情下長者的感染風險最大，但登記選民中有60萬名是71歲以上，相信他們不會樂於投票；而受制於現行法例，香港無法參照其他國家的做法，容許參選人在電視上進行競選宣傳、分日子進行投票、境外投票、電子投票、郵遞投票等安排。

參照海外押後選舉的經驗，林鄭指，有至少68個國家因疫情押後選舉，如期舉行的國家有49個，疫情而押後選舉的國家和地區，比如期舉行選舉的多。她又舉例指，英國亦有通過緊急法案，處理延後選舉。

立法會選舉延後一年，下屆任期亦會順延。（羅君豪攝）

林鄭列舉六點押後選舉的理據，包括： 1. 立法會選舉涉大量人群聚集； 2. 大量港人處身內地，「每次投票呢班朋友好樂意回來投票」，相信不少滯留在外包括內地； 3. 正常拉票活動受限制； 4. 無法在亞博館設立中央點票中心，要另覓地點短期內做不到； 5. 大量長者面臨感染風險，不願出來投票； 6. 技術困難，例如不容許分日子投票，以及現時沒有電子投票。

【18:10】林鄭表示，經綜合評估，現時的香港疫情是自1月以來最嚴峻時候，大爆發風險與日俱增，需要增加病毒檢測數量，對於有感染者未能入院，她感到抱歉，會盡快安排他們盡快入院治療，又認為疫情現時已為香港市民構成重大危機。

林鄭稱，無與選管會主席馮驊商議是否押後選舉，但馮驊主動致函她，提出如期舉辦選舉的公共衞生風險。

【18:05】林鄭表示，現時疫情有多嚴峻，市民若是有看衞生署的記者會就會知道，全球已有1,700萬宗感染個案，當中包括60萬宗死亡個案，若政府政策稍一鬆懈，疫情個案就會上升，因現時還未有方法完全解決病毒。

林鄭說，政府雙管齊下，除了壓縮跨境人流外，還限制市民的社交距離，亦加強病毒檢測，希望可以盡早找出病毒源頭。

她又提到，政府在壓縮跨境人流方面十分大力度，由在1月的入境人數達32萬5千人，至昨日為止，已下跌至2016人。

但自7月8日，疫情再發展成極為嚴峻狀態，從7月8日至30日，新增確診個案達1852宗，昨日更錄得單日新高149宗個案，當中更有不少源頭未明。

+ 5 + 4 + 3

林鄭宣布押後選舉

【18:00】眾人進場，行政長官林鄭月娥首先發言，表示抗疫以7月以來，對民生經濟造成極大打擊。特區政府不敢鬆懈，即使有段時間疫情平穩，亦從無掉以輕心。林鄭續指，一直堅持三個原則，一)任何時候應嚴陣以待，二)發生變化時應迅速應變，以及三)做到公開透明。

林鄭又引述世衞總幹事譚德塞，指面臨疫情嚴峻，阻止病毒蔓延最基本要素之一是決心，同時願意做出艱難的抉擇。

林鄭隨即宣布押後選舉，指有關決定是抗疫7個月以來最艱難決定。林鄭稱會以援引《緊急法》作法律基礎，又指此決定獲中央支持。

【17:45】行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、食物及衞生局局長陳𦘦始、政制及內地事務局局長曾國衞、政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光出席記者會。