選舉延期｜田北辰倡原班人馬處理積壓法案　林卓廷：視乎市民意見

因應新冠肺炎肆虐，政府昨日（31日）宣布將原定9月6日舉行的立法會選舉延後一年。事實上押後選舉的消息早於一周前已甚囂塵上，坊間流傳數個可行處理「真空期」方案，包括引用《立法會條例》召開緊急會議，以及提請中央釋法為議員延任等。不過，特首林鄭月娥在昨日的記招上已對運用緊急會議落閘，並表示已向中央政府呈交緊急報告，中央將指定人大常委會處理相關事項。 林鄭未有透露，是否會以臨時立法會方式，或是上一屆立法會延任方式處理。惟此兩種方法尚有一大迷團，究竟在參選時被DQ的現任議員能否重返議會，政府未有解畫。立法會議員、實政圓桌田北辰就推斷，被DQ議員應可延任，同意可以原班人馬處理去年未及完成的法案及撥款，但新一年的法案就應留待新一屆處理，然而問題是民主派是否願意重返議會。 民主黨立法會議員林卓廷就指，會視乎市民意見及民主派內討論後再作決定。

立法會議員、實政圓桌田北辰就推斷，被DQ議員應可延任，同意可以原班人馬處理去年未及完成的法案及撥款，但新一年的法案就應留待新一屆處理，然而問題是民主派是否願意重返議會。（資料圖片／盧翊銘攝）

於昨日的記者會上，林鄭未有交代處理立法會「真空期」的方法，對於若有中央出手為現任議員延任，被DQ的議員能否重返立法會，林鄭表示仍屬假設性，故尚未進入研究工作，不過就強調特區政府會依法辦事，DQ参選資格及議員資格會分開處理。

田北辰同意立法會不能真空，認為以原班人馬按責任處理上年度積壓法案最為合理，惟此做法屬臨時性質，不可能視作新的會期，加上無論延任時期多長都會有反對聲音，故新一年的法案應留待新一屆的議員處理。

至於參選時被DQ的議員，明年會否再被取消資格仍是未知之數，田北辰認為要視乎他們今年的言行。對於有指選舉押後前，政府尚要出手大規模取消參選資格是多此一舉，田北辰並不認同，認為DQ是為「一國兩制」制定新的定義及規律，界定國安的新紅線，同時是向外界彰顯DQ非政治考慮。