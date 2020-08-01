立法會選舉延期｜林鄭電視專訪：港人不會因國安法而離港

行政長官林鄭月娥今日（1日）接受電視專訪，被問到最近政局動盪，移民再度成為香港人的話題，她認為港人在《港版國安法》實施後會繼續留在香港，不會移民。 林鄭月娥又提議設立海外投票措施，讓居於大灣區港人也能行使投票權。

林鄭月娥表示，叫停選舉是艱難決定，但認為最緊要是考慮市民健康，並任何政治考慮。(羅君豪攝)

移民成網上搜尋關鍵字 林鄭：港人對香港抱有信心

對於《港版國安法》落實後，「移民」成為港人網上搜尋關鍵字之一。林鄭月娥回應指，香港居民在《基本法》之下有出入境自由，每個人在人生不同階段均有不同考慮，她尊重香港人這個自由，但同時希望市民仍然對香港有感情、有信心，認為在中央支持之下，香港仍然大有發展空間。

林鄭又表示，《港版國安法》能為香港帶來穩定，更可以鞏固香港作為國際金融中心的地位。

「坊間不少反對聲音 令市民對政府反感」

特首林鄭月娥認為坊間出現了不少的反對聲音，而這些說話影響着不少市民。更令到市民對特區政府產生反感，甚至被反對說話所誤導。林鄭明言案來日子將會從教育、宣傳等不同方向着手，改善特區政府形象。

林鄭月娥又指，現在香港將逐步融入國家發展大局，粵港澳大灣區其實是一小時生活圈。林鄭月娥又建議日後的選舉應該提供境外投票權給在大灣區工作的港人，因為這些人也是香港居民，他們跟香港有緊密連繫，也應能行使投票權。此外她提及長者投票有沒有特別安排，指這些措施全部都可以檢視一下。