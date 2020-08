美國會議員聲明關注流亡港人被通緝　指支持民主者不會噤聲

港區國安法實施至今一個月,消息指警方正式通緝6名涉嫌違反港版國安法人士,當中包括流亡海外的民主派人士。 美國眾議院外交委員會主席恩格爾(Eliot Engel)以及美國參議院外交關係委員會副主席梅嫩德斯(Robert Menendez)兩名民主黨國會議員,於美國時間31日發表聯合聲明,指深切關注(deeply concerned)中方於《港區國安法》下,宣布通緝六名香港民主運動者,批評此舉是更進一步損害了中方作為遵守法律(rule-abiding)的國際社會成員的信用。聲明又指,如果北京認為此舉會令支持自由、民主、人權、法治的人噤聲,將會是巨大錯誤。

香港眾志前成員羅冠聰及周庭於2018年率團前往美國華盛頓與當地官員及國會議員會面時,亦曾與紐約州民主黨眾議員艾略特.恩格爾(Eliot Engel)會面。(香港眾志facebook圖片)

稱通緝美國公民朱牧民是治外法權

六名被警方以涉嫌干犯港版國安法通緝的人士當中,現時為海外港人組織「香港民主委員會」總監的朱牧民是美國公民,他自稱已經在美國生活25年。聲明中提到,中方現時通緝名單中包括一名美國公民,形容此舉為治外法權(extraterritorial )。兩名國會議員又借用已故美國總統甘迺迪「我是柏林人」的名言,指「今天我們都是香港人」(Today we are all Hong Kongers)。

現時警方正通緝六名在海外的香港社會運動人士,包括本土民主前線前成員黃台仰、前香港眾志常委羅冠聰、前香港獨立聯盟召集人陳家駒、學生動源前成員劉康、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、海外港人組織「香港民主委員會」總監朱牧民。他們分別涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全。