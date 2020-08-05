認同譚耀宗看法　周浩鼎：若被DQ議員延任　便是政府「姑息養奸」

立法會選舉因應新冠肺炎疫情押後一年，全國人大常委會將就議會真空期問題作決定。全國人大常委譚耀宗早前曾表示，4名被選舉主任DQ的現任民主派議員，身份的確「有啲尷尬位」，常委會需再作討論。

民建聯立法會議員周浩鼎今天（5日）於個人社交平台Facebook發文，指自己較同意全國人大常委譚耀宗對於未來一年立法會「真空期」的看法，並認為若讓四名被裁定提名無效的現任議員繼續擔任議員，是「自相矛盾」。周形容公民黨立法會議員郭榮鏗「惡貫滿盈」，應一早被取消議員資格，但政府卻無所行動。若政府繼續「隻眼開，隻眼閉」，容許郭再連任一年，便是「姑息養奸」。