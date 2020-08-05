認同譚耀宗看法　周浩鼎：若被DQ議員延任　便是政府「姑息養奸」

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立法會選舉因應新冠肺炎疫情押後一年，全國人大常委會將就議會真空期問題作決定。全國人大常委譚耀宗早前曾表示，4名被選舉主任DQ的現任民主派議員，身份的確「有啲尷尬位」，常委會需再作討論。

民建聯立法會議員周浩鼎今天（5日）於個人社交平台Facebook發文，指自己較同意全國人大常委譚耀宗對於未來一年立法會「真空期」的看法，並認為若讓四名被裁定提名無效的現任議員繼續擔任議員，是「自相矛盾」。周形容公民黨立法會議員郭榮鏗「惡貫滿盈」，應一早被取消議員資格，但政府卻無所行動。若政府繼續「隻眼開，隻眼閉」，容許郭再連任一年，便是「姑息養奸」。

譚耀宗早前曾經表示，若被選舉主任裁定提名無效的現任議員，續任1年，做法矛盾，就算延任亦未必需要全體70名現任議員。但具體如何實行，應由全國人大常委會再作商議。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片/張浩維攝）

7月30日，選舉主任發出信件，共有12名2020年立法會選舉參選人被取消資格，當中包括4名現任立法會議員，分別為公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，以及專業議政會計界議員梁繼昌。

周浩鼎今日下午於Facebook發文。（周浩鼎Facebook）

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