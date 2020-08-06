新冠肺炎︳工聯會：保就業計劃漏洞處處　倡直接發放予僱員

新冠肺炎疫情下，經濟受到重創，失業率升至6.2%的15年新高，上月再爆發的第3波疫情，更進一步打擊就業市場。政府較早前宣布，保就業計劃第二期將於今月內公布。 工聯會今日（6日）召開記者會，反映保就業計劃漏洞處處，未能直接援助失業工友，有僱主以無薪假甚至一拿到資助立即結業的方式，吞沒大部分的資助，工友實際上得不到幫助。他們要求政府第二輪計劃直接發放金額給僱員，並發放失業、停工津貼。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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僱主「各出奇謀」 吞沒大部分資助額

工聯會理事長黃國表示，現時失業情況嚴重，限聚令之下飲食、各類處所大受影響，很多工友已失業半年以上，要靠借錢渡日，現時已借無可借。他批評，政府只救企業不救失業，工友失業就拿不到資助；政府聲稱失業者可拿綜援，但有失業工友申請4、5個月至今都未拿到錢。

工聯會權益委員會主任唐賡堯則指，有部分僱主申請僱員月薪一半的資助額後，要求他們放無薪假，將其工資計算方式變為日薪，實際上僱主拿走大部分資助額，或是肥上瘦下給其他管理層加薪，由於「數人頭」時人數不變，所以實際上難以監察。另外，部分旅遊業僱主拿完資助後直接結束營業，僱員拿不到資助。唐賡堯批評，整個保就業計劃非常失敗，幫不到最有需要的人，認為局方應該反省，之後改為直接資助僱員，不然讓僱主先「過一刀」，最後只會是僱主用盡各種方法榨取資助額。「官員真係太離地，好心你落區巡下，睇下失業工友情況啦。」

部分個案家中兩大經濟支柱均遇困難

原任職過境巴士司機的工友南哥表示，2月被裁後失業至今，只靠積蓄過活，任職零售業的妻子也要放無薪假，一個月只能上班10天左右，不明白為何資助一定要經僱主之手，製造漏洞。原任職港澳船船長的梁先生表示，自公司2月大幅裁員後失業至今，除派錢1萬元之外，政府甚麼資助都沒有。

黃國最後總結，疫情下很多身為家庭經濟支柱的工友受害，即使保住工作亦被要求預支2、3年後的年假。家中另一半亦開工不足，家庭收入比之前少了七成以上，他指政府推出的資助計劃需時太長之餘，很多市民完全不受惠。黃國表示，會約見政府相關部門反映情況，重申資助額應直接發給僱員。