湯家驊倡中央灑脫大方放「DQ4」一馬：泛民要走便由他們走

政府引用《緊急法》押後立法會選舉一年，全國人大常委會周六（8日）起一連四日召開會議，料就未來一年立法會真空期安排作出決定。據了解，若被選舉主任取消參選資格的4名現屆議員，民主派傾向杯葛延任一年的安排。 行政會員成員湯家驊今天（7日）認為，無論中央作出甚麼決定，泛民很可能全不領情和退出議會，建議中央更灑脫、更大方地放「DQ4」一馬，包括湯家驊的三名前黨友楊岳橋、郭榮鏗和郭家麒，認為中央不要把泛民退出議會之「罪名」拉到身上。

湯家驊建議中央大方地放楊岳橋等四人一馬。圖為湯家驊於前年出席公民黨黨慶。（羅君豪攝／資料圖片）

外界關注被選舉主任DQ的公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及會計界梁繼昌能否延任一年。

曾是泛民一員的湯家驊在facebook發文，指泛民之傲慢與偏見是他們自己的最大敵人，也是從政者之死穴，他認為未來的最大可能性，是無論中央作任何決定，泛民也會退出議會。

湯家驊分析，若中央容許DQ議員留低，泛民會說中央決定不合法，不能面對中央決定而總辭；若中央不容DQ議員留低，泛民會說中央打壓異見，為了團結鬥爭而總辭。湯家驊認為，若泛民全面退出議會，對特區、對「一國兩制」、對民主改革前景皆會是莫大的悲哀。

湯家驊認為，既然泛民很可能無論全不領情，他倡中央可以表現得更灑脫、更大方，放DQ議員一馬，不要把泛民退出議會之「罪名」拉到身上，又說：「泛民要走便由他們走，但應是他們自己的決定，由他們自己承受這責任。」