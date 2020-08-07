史墨客晤公民黨惹抨擊　美領館發聲明斥「勾結」指控荒謬

美國駐港領事館今天（7日）發表聲明，認為《港區國安法》為香港帶來「寒蟬效應」。聲明又不認同公民黨主席梁家傑、黨魁楊岳橋日前被拍得與駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）會面，被指控為公民黨「勾結外國勢力」，斥「勾結」指控荒謬，強調總領事的職責是與建制派、反對派及各界人士會面，了解香港情況。

梁家傑批評有媒體「大驚小怪、小題大做」，並反問「密會又會上寫字樓俾你影相？」

聲明指出，美國駐香港及澳門總領事館與各界人士會面「不秘密也不神秘」，又指總領事職責是與各界人士、不同政治陣營會面，了解香港情況，並幫助他們了解美國。

聲明直指，「與美國領事館代表會面的人士是勾結」的控指荒謬，反映《港區國安法》有令爭取民主人士收緊言論自由之嫌；又重申，香港是中國的一部分，支持「一國兩制」與「高度自治」，再次敦促中國政府信守《中英聯合聲明》中對香港市民與國際社會的承諾。

有傳媒早前報道，美國駐港總領事史墨客到訪公民黨主席梁家傑的律師樓，與梁家傑及該黨黨魁楊岳橋會晤約一個半小時。

3名行政會議成員葉劉淑儀、張宇人及林健鋒上月10日曾與史墨客會面。（葉劉淑儀Facebook）

資深大律師丶公民黨主席梁家傑日前在Facebook回應事件，強調這是一次與駐港外交使節恆常交流性質的會面，就香港政局和公共事務交換意見，批評有媒體「大驚小怪、小題大做」，並反問「密會又會上寫字樓俾你影相？」

全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook關注事件，質疑「為什麼總領事單獨一人，連紀錄員也不帶？這事不尋常。」

3行會成員上月曾晤史墨客

3名行政會議成員葉劉淑儀、張宇人及林健鋒在7月10日亦曾與史墨客會面。葉劉當時於Facebook表示，應史墨客邀請進行早餐會面，商討現時香港的政治形勢及《港版國安法》內容。