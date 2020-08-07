【資助口罩】20條生產線供應5600萬口罩　政府已向全港派出一半

商務及經濟發展局今日（7日）公布，截至7月31日，20條獲資助生產線已合共向政府供應超過5,600萬個口罩，包括在過去1個月期間，向全港約280萬個住宅派送的2,800萬個一次性成人口罩，即該批派送量佔總口罩量的一半。 政府早前在「防疫抗疫基金」下，推出本地口罩生產資助計劃，向20條生產線發放共約1,400萬元的資助，並向獲資助生產線採購口罩，為期1年。當中獲最多資助的是瑞士億科有限公司，截至7月，讓公司旗下兩條生產線共得近173萬元款額，供應給政府的口罩186.4萬個。

當局指，派送口罩工作已順利完成。就未能成功派送口罩的情況，郵差已留下通知卡，讓市民憑卡在28個工作天內到指定郵局領取口罩。此外，社會福利署和各區民政事務處已協助安排派送口罩至部分香港郵政派遞服務未能覆蓋的住宅地址，例如劏房、村屋等。

政府向20條生產線發放共約1,400萬元的資本資助。當中獲最多資助的是瑞士億科有限公司，旗下兩條生產線共得近173萬元款額，供應給政府的口罩186.4萬個。

其餘旗下有兩條生產線的公司還有步創科技有限公司，獲撥款150萬元，供應口罩800萬個；創意國際科技有限公司獲撥款148萬元，供應口罩654萬個；益成醫療用品有限公司獲撥款135萬元，供應口罩834萬個。

早前被傳媒發現其公司有多名董事活躍於愛國社團背景的宇宙發展集團有限公司，獲撥款94萬元，供應口罩200萬個。宇宙發展集團於2012年6月成立，公司股東羅達俊身兼多個愛國社團董事，包括香港黃埔各界聯合會、香港廣州社團總會義工團、旅港番禺會所及香港青年文化協會，羅同時擔任香港廣州社團總會會董。