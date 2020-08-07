美國制裁｜美總領館斥影響言論自由　港府：不恰當評論、政治操作

美國駐港領事館今日（7日）發表聲明，指《港區國安法》會對公民社會、傳媒造成寒蟬效應，影響公眾行使言論、表達及集會自由，是違反中國在《中英聯合聲明》作出的承諾。 特區政府發言人於晚上發表聲明，對於有關錯誤並不恰當的評論表示強烈不滿及反對。發言人指出，通過法律維護國家安全是國際慣例，每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，亦是職責所在；《香港國安法》只針對4類危害國家安全的行為和活動，而就美國而言，則至少有20項維護國家安全和主權的法律，包括《國家安全法》、《國土安全法》等。發言人批評，美方的不恰當評論，完全是雙重標準的政治操作，並粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。

美國駐港澳總領事館。（資料圖片）

發言人重申，香港實行的資本主義制度、高度自治及法律制度不會改變，特區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權也不會受到影響。另外，亦不會影響香港居民正當行使言論自由，包括批評政府的施政或官員的政策和決定，亦不會影響資訊自由、學術自由、政策研究、個人資料私隱，以及一般的商業活動。

發言人強調，《香港國安法》所規管的是外國和境外勢力利用香港進行分裂、顛覆、滲透、破壞的活動，這與正常的交往活動有明顯區別，不會令普通市民誤墮法網，亦不會影響市民依法享有的合法權利和自由。但對於真正涉及就勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的犯罪行為，定當依法嚴肅處理。