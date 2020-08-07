港區國安法｜11名中港官員被美制裁有何後果？禁止金錢、服務往來

美國財政部今日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由。被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報。除非OFAC發出豁免，否則禁止美國人或在美國境內處理上述制裁人士的資產交易。禁止向被制裁人士及其利益提供或收受服務、資金或商品。簡而言之，即禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 美國財長姆努欽表示，美國會與香港人站在一起，將使用他們的工具和權威來打擊那些破壞香港自治的人。

▼各人被制裁原因▼

1. 特首林鄭月娥

林鄭月娥被指於2019年推動《逃犯條例》修訂，引發香港一系列大規模的反對示威遊行；另外她亦有份參與制定、通過或執行《港區國安法》。

2. 特首辦主任兼國安委秘書長陳國基

由陳國基擔任秘書長的國安委工作不得公開，其決定不受司法審查。陳國基亦被指定負責或參與制定、通過或執行《港區國安法》。

3. 律政司司長鄭若驊

作為律政司司長的主要職責，是在香港特區實施和維護國家安全。亦被指定負責或參與制定、通過或執行《港區國安法》。

4. 保安局局長李家超

李家超掌管的保安局負責所有與安全相關的政策，並引入國安處作為新的警察部門，擁有收集和調查能力。同樣被指定負責或參與制定、通過或執行《港區國安法》。

5. 政制及內地事務局局長曾國衞

該局負責維持港區與中國政府之間的關係。被指定負責或參與制定、通過或執行《港區國安法》。

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6. 警務處處長鄧炳強

被指一直熱心支持《港區國家安全法》。警察部隊在鄧炳強的領導下圍困香港理工大學，並逮捕了數百名抗爭者。鄧炳強同時身兼國安委成員，並根據《港區國家安全法》脅迫、逮捕、拘留或監禁市民。

7. 警務處前處長盧偉聰

在他的領導下，衝突中有4,000多名抗爭者被捕，1,600人受傷。盧偉聰所領導的部門，被指定從事禁止，限制或懲罰在香港行使言論自由或集會自由的活動。

8. 中聯辦主任駱惠寧

儘管《基本法》禁止中央部門干預香港特區根據《基本法》管理的事務，但中聯辦仍聲稱有相關權力。駱惠寧亦是國安委國家安全顧問，被指定為從事或威脅香港和平，安全，穩定或自治的領導人或官員。

9. 港澳辦主任夏寶龍

港澳辦聲稱有權監督香港事務，包括《基本法》的執行。夏寶龍被指定為從事或威脅其和平，安全，穩定或自治的領導人或官員。

10. 港澳辦副主任張曉明

2019年張曉明擔任港澳辦主任期間，支持有爭議的《逃犯條例》修訂。他被指定為從事或威脅其和平，安全，穩定或自治的領導人或官員。

11. 國安公署署長鄭雁雄

國安公署根據《港區安全法》成立，具有監督地方當局和直接調查重大案件的廣泛權力。被指定為辦公室的主任，是從事或威脅其和平，安全，穩定或自治的領導人或官員。