美國制裁｜駱惠寧反駁制裁橫蠻　願寄100美元供特朗普凍結

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，各人所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報。除非OFAC發出豁免，否則禁止美國人或在美國境內處理上述制裁人士的資產交易。禁止向被制裁人士及其利益提供或收受服務、資金或商品。 中聯辦今（8日）發表聲明，表示堅決反對和強烈譴責，形容美國制裁中港官員行為蠻橫霸道，中國絕不畏懼，並稱「如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機」，又稱美國政客為反中亂港分子撐腰之心昭然若揭。

駱惠寧強調在國外沒有一分錢資産。(資料圖片/歐嘉樂攝)

聲明中指，自從香港落實國安法以來，「一些美國政客就坐立不安，對中國內政橫加干涉，如今又違反國際法基本準則倒行逆施，以「限制香港政治自由」的荒謬藉口」，對中港官員進行制裁。指摘美方根本不是維護港人的權利和自由，「而是『港獨派』危害中國國家安全的自由，是『黑暴派』摧毀香港法治底線的自由」，是『攬炒派』搞亂香港、損害香港市民利益的自由」。

發言人強調，香港事務是中國內政，其他國家無權干涉。今次的制裁行動，是繼通過「香港自治法案」之後，又一次對香港事務的粗暴干預，險惡用心破壞「一國兩制」。中國會堅定不移，貫徹「一國兩制」，反對任何外部勢力干涉香港事務。

駱惠寧稱在國外無資産 批美國「白費勁」

至於在11名制裁中港官員上的中聯辨主任駱惠寧，亦發聲明，稱自己被列入制裁名單，正好説明「我為國家、為香港做了我應該做的事情」。駱惠寧強調在國外沒有一分錢資産，批評美國的制裁是「白費勁」，並稱「我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用」。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼