港律師考核後可赴大灣區執業　試驗期三年　陳勇：法律界福音

全國人大常委會正北京召開「雙月」例會，除了討論因立法會選舉押後致出現「真空期」的問題，另有兩項關於香港議程，包括審議國旗法和國徽法修正草案，以及放寛香港律師和大律師赴大灣區執業資格。

港區人大代表陳勇表示，國旗法和國徽法修正草案建議增加規定，禁止任何人倒掛國旗，以及用有損國旗尊嚴的方式上掛、使用國旗。另外在大型活動結束後，任何人不可隨意丟棄國旗，主辦方亦要妥善處置國旗。

全國人大常委譚耀宗稱，有關草案獲人大常委會通過，港府只需按相應修訂即可，但修訂需要經立法會通過。