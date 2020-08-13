政圈風聲｜建制促林鄭提早復會　消息：最快月尾開財會審抗疫撥款

全國人大常委會決定現屆立法會延任一年後，特首林鄭月娥昨日（12日）隨即與立法會建制各黨派議員會面，聽取他們有關立法會恢復運作的意見。 綜合各場會面，不少黨派議員在會面上均要求政府盡快召開會議，處理抗疫相關的撥款，不要待10月復會後才做。據悉，林鄭同意最快於本月底召開財委會，審批「抗疫基金3.0」撥款，並會按需要安排政務司司長張建宗出席內會，及食物及衛生局局長陳肇始出席衛生事務委員會會議，解答議員提問。

林鄭昨日聯同部分司局長在政府總部約見建制各黨派議員，據悉，林鄭會上主要解釋押後選舉的決定，及人大作決定的理據。對於未來一年的選舉安排，兩大黨派民建聯及工聯會均要求，政府應提早召開財委會，審批「抗疫基金3.0」等撥款，擔心10月復會後為時已晚。

有與會者透露，林鄭在會上對有關建議表現積極，由於尚待與立法會主席梁君彥商討復會時間表，料最快可於8月尾、9月初開財委會，討論「抗疫基金3.0」撥款，但未必會按照上一會期未趕及通過的撥款次序審議。

林鄭堅持立法會大會10月前不復會

至於立法會大會，據悉，林鄭堅持10月前不會復會，因為她有感每次大會開始時均要處理6條議員口頭質詢，或會令會議未能聚焦於抗疫事宜。

另有與會者指，因應本港疫情持續，張建宗及陳肇始將會按要求出席內會及衛生事務委員會會議，解答議員就疫情提出的關注。