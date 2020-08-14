民研：57%受訪者反對境外投票　學者憂慮做法影響選舉公正

香港民意研究所今日（14日）發放最新調查數字，包括「我們香港人計劃」的意見調查，調查於8月10日至13日以網上問卷形式進行，受訪人數為8,458人。 對於早前政府指，本港需檢視選舉安排如設境外投票制度，方便境外港人投票。調查結果顯示，57%受訪者反對修改有關條例讓長期不在香港居住的香港永久性居民擁有投票權。

陳家洛指，現時外地港人仍可回港投票，毋須立刻設境外投票制度。（資料圖片）

根據現行條例，合資格選民必須「通常在香港居住」，浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指，修例容許境外港人投票的議題由建制派提出，擔心在疫情下大灣區的選民無法回港投票，如果政府想減少爭議或穩定香港社會，就不應觸碰選舉制度的基礎，根據現行法例，不常在港居住港人利用香港地址投票會構成罪行，如選舉舞弊。

或有候選人因政見無法到某地拉票

陳家洛續指，現時外地港人仍可回港投票，毋須立刻設境外投票制度。又認為境外投票牽涉到信心問題，如個人投票意向、私隱等憂慮，亦需尋找適合的機構負責相關事宜。對於政府明言，須考慮大灣區港人，陳家洛擔心部分候選人因政見問題，無法到某些地方拉票，影響選舉公正及結果。整體而言，境外投票需花費大量時間研究，惟現時而言，距離下一屆立法會選舉只剩下一年的時間，不適合處理這類極具爭議的問題。

第六屆立法會延任一年。（資料圖片）

港府應對疫情不滿意率維持逾六成

另外，香港民研於8月6日至13日以網上問卷形式進行「疫後復常指數」及「社區健康計劃」調查，受訪人數為8,628人，分為自願參與群組及隨機抽樣群組。

結果顯示，受訪者對香港政府應付新冠肺炎表現的不滿意率稍為下降，自願參與群組為66%，隨機抽樣群組為60%，總體不滿意率仍超過六成。而「疫後復常指數」維持低位，當中「疫後復工指數」為7點，比上星期略為回升。