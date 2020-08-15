劏房濫收水費嚴重　深水埗1人戶水費$1,900　團體促落實租務管制

關注基層住屋聯席今日（15日）早上召開記者會，反映劏房租戶長期遭業主濫收水費情況，租戶嘗試從水務署投訴不果。聯席呼籲政府儘快落實租務管制，要求業主需在租約清晰列明水電收費模式，避免濫收情況持續。 根據水務署標準，一般住宅的水費每4個月計算一次，而首12立方米用水為免費，其餘收費則每立方米4元至9元不等。然而劏房租戶不但無免去首12立方米的水費，還要支付每月約15元1立方米的水費。有租戶表示，如果投訴可能會被逼遷，惟有「硬食捱貴租」。

關注基層住屋聯席召開記者會，反映劏房租戶長期遭業主濫收水費。（直播截圖）

深水埗劏房租戶鄭先生表示，所住樓宇數月前被收購，同層只剩自己一戶。後來收到一張1,900元的「天價」水費單，多番要求水務署檢查後，發現因隔壁單位馬桶長期漏水所致。由於該單位已被收購，並非鄭先生所持有，他嘗試要求水務署減免水費未果，並指收購該單位的集團亦曾承諾為鄭先生支付1500元水費，惜後來「走數」。鄭先生指，水務署與集團互相推搪責任，自己作為基層無法支付昂貴水費，卻又投訴無門。

另一劏房租戶甘先生亦指，得悉濫收水費為刑事罪行，嘗試經水務署投訴業主。職員曾上門3次並錄取口供，可半年後得知律政司裁定因證據不足，不能起訴業主。甘先生質疑投訴機制成效不大，並指租戶一般非直接將租金交給業主，而是交給二房東或地產代理，因此追討濫收水費時，未能夠直接追訴業主。他認為投訴機制令人失去信心，並對機制漏洞感到不忿。

關注基層住屋聯席指，現時劏房租約不對等，租戶的議價能力低，不受保障。(資料圖片)

關注基層住屋聯席代表陳康麒指，投訴機制在執行司法程序上有很多阻濟，投訴多數因證據不足為由而告吹。他又指現時劏房租約不對等，租戶的議價能力低，不受保障，冀望政府的「劏房租務管制研究工作小組」能及早制定租務管制，將水費電費的收費納入管制，要求業主需要於合約中清楚列明收費模式，杜絕濫收水費。