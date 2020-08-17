新冠肺炎｜消息：政府擬放寬晚市堂食至9或10時　限二人一枱

新冠肺炎第三波疫情持續，二人限聚令、強制戴口罩生效期明日（18日）屆滿，消息指，政府計劃再次延長限制社交距離措施一星期，但正研究微調晚市禁止堂食限制，初步方向是放寬堂食時間至晚上9至10時，維持二人一枱、保持1.5米距離等規定，行政會議明日開會討論。 行會成員、飲食界立法會議員張宇人表示，業界已經到達「臨界點」，如禁堂食令持續，飲食業將無法生存，又要求恢復至四人一桌。

許樹昌：現階段不宜放寬限制

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）在電台節目表示，確診個案仍維持雙位數，個人反對放寬晚市堂食，但會尊重政府決定。他指，不少個案都屬來歷不明個案，反映病毒已深入社區。

許樹昌指，政府若要放寬晚市，必須執行嚴格規定，例如限定每枱最多2人、進食時間最多1至1.5小時，以及分開送餐收碟人手等，以防止交叉感染。他又指，如果政府決定放寬酒樓食肆晚市，亦要考慮其他受限聚令影響的行業，要做平衡的決定。

張宇人則指，業界認為恢復「四人一桌」才得以維持食肆生計，業界會採取額外的預防措施，包括縮短用餐時間、定時消毒餐具、將傳菜和執拾碗碟的員工分成兩批、每次更換新手套和洗手，以及使用電子貨幣，減少接觸。

他又指，若食肆在未來一星期不能重開晚市堂食，恐怕會出現骨牌式倒閉潮。