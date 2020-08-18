新冠肺炎丨何君堯倡14日禁足令　強制全民檢測及健康碼冀10月通關

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，連續15日維持雙位數確診，當中單是葵涌貨櫃碼頭群組，已累計錄得63宗確診個案。 建制派立法會議員何君堯今日（18日）召開記者會向政府就抗疫提供四大建議，促政府於本月下旬展開強制全民檢測，並實為期施不少於14天的「禁足令」並出台受廣澳兩地認可的健康碼，以令粵港澳三地早日通關，並冀最快今年10月內通關。

建制派立法會議員何君堯召開記者會向政府就抗疫提供四大建議。（梁子傑攝）

建制派立法會議員何君堯建議，港府實施全民強制檢測，並實施14天的「禁足令」，出台健康碼以配合相關程序。何指，自願檢測並不理想，促政府應認真考慮。他又表示，政府可以參考區議會選舉，在全香港18區設立452個收集站，並在指定日期進行檢測。他預計在中央政府的協助下，香港可以做到每天完成50萬或以上樣本篩查，足以在短時間內完成700多萬人篩查。

他亦指，政府應出台健康碼，讓已進行檢測並健康的市民可在禁足令或隔離後，在香港自由活動，而政府亦應爭取粵澳甚至全國認可本港健康碼，以令本港與内地早日通關。

何君堯認為，只有進行強制性全民檢測，實施禁足令並引入健康碼，才能堵塞傳播源頭，令粵港澳恢復通關，以促進香港經濟，並吸引遊客到港旅遊。

政府抗疫督導委員會專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇，以及中大呼吸系統科講座教授許樹昌，上月底亦曾表示，若確診數目持續大增，當局便須考慮「禁足令」。參考世界各地的做法，大多以禁止市民外出聚集為主，日常採購活動或基本服務仍能維持。