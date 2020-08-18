保就業〡鄭泳舜促政府放寬自傭人士申請　冀超市減價至少一成

政府公布第二期保就業計劃申請將在月底展開，當局亦要求兩間超市提供減價優惠。民建聯立法會議員鄭泳舜今日（18日）於記者會歡迎第二輪保就業計劃公布，認為可解企業與勞工的燃眉之急，惟對於保就業計劃未有接納其部分建議，如未有回應早前部分自傭人士資格不被接納，為65歲以上勞工只發放5,000元等，感到失望。

鄭泳舜認為，第二期保就業計劃可解企業與勞工的燃眉之急，惟對於保就業計劃未有接納其部分建議，如未有回應早前部分自傭人士資格不被接納等感失望。（梁子傑攝）

鄭認為，第二輪保就業計劃要求管理公司將資助回饋八成於業主立案法團可以接受，認為可將援助給到實則聘請員工的業主立案法團上。

鄭泳舜批評，政府第二輪保就業計劃，對65歲以上勞工津貼支援不合乎比例，認為可以向他們提供更高金額援助，他說「為什麼65歲以上勞工是派5,000元，不是9,000元？」

就政府不為上輪申請受惠的自傭人士提供援助，鄭感到失望，稱是政府理據不足，而且過去有十多萬名自僱人士因資格不符而被拒絕申請，他希望當局重新考慮，以較寛鬆方法處理早前被拒的十多萬個自僱人士申請。

民建聯要求超級市場將日用品最少減價一成，以推出優惠券支援弱勢社群，並將過去一年一半收入放入關愛基金，將食物捐予食物銀行。（梁子傑攝）

憂小店難以經營 推優惠券支援弱勢社群

就當局亦要求兩間超市提供減價優惠一事上，他質疑，政府未提出具體措施，如何令超級市場推出減價優惠，他擔心，減價幅度不足以令市民受惠，亦憂慮超市減價會使市民不到小店購物，令小店陷入困境。

就此，民建聯提出幾點建議，要求超級市場將日用品最少減價一成，以推出優惠券支援弱勢社群，並將過去一年一半收入放入關愛基金，將食物捐予食物銀行等。