保就業｜邵家輝籲超市全數補貼回饋市民　鄭泳舜倡撥予關愛基金　

政府昨日（18日）公布推出第二期保就業計劃，最受關注是要求兩大超市百佳和惠康領取補貼同時，要為顧客提供減價優惠，並要向弱勢社群弱及非政府機構提供超市券。 立法會人力事務委員會主席、民建聯鄭泳舜表示，政府要求超市提供折扣，觀感上是回應了社會一些質疑，但有些問題仍然存在，因為超市何謂「減價」、如何實行才算合理，難有客觀標準。他又指，大型超市在減價後，市民或會覺得他們貨品的價格更便宜，從而爭到更多生意，倒頭來受益的，可能仍是超市，倒頭來「雙重得益」。 立法會批發及零售界議員邵家輝進一步建議，如果想防止社會有不好的觀感，兩大超市可以將所有補貼額「派晒佢」。

鄭泳舜、邵家輝分別提及對第二輪保就業計劃的意見。（資料圖片）

邵家輝：以現金券形式全數派發

鄭泳舜在港台節目《千禧年代》中表示，同意保就業計劃原則上幫到企業，而外界關注公帑有被不當使用的可能性，其中坊間對超市的討論很多，因為他們在疫情下賺的錢不減反增，政府今次的修訂，有處理相關的觀感。不過他質疑，超市如何折扣、在什麼貨品上提供優惠才算「合理」難以介定，「始終原本個價錢係佢（超市）打」。另外，即使超市提供大幅度的折扣，也可能令其貨品比其他雜貨店、藥房便宜，變相雙重得益，搶去中小企生意。

鄭泳舜指，留意到有意見指政府不應接受盈利太多的企業申請計劃，但這可能會導致行政時間和成本增加。他建議，政府可推出「良心僱主計劃」，取得補貼額後將一定百分比撥出，如交給關愛基金作失業援助金之用，盡企業責任。鄭泳舜接受查詢時表示，民建聯稍後會約見政務司司長張建宗，反映有關意見。

邵家輝則指，對於一些大公司而言，他們未必特別在乎幾億元的補貼，例如眾所周知百佳的大老闆長和系的規模甚大，前主席李嘉誠去年至今，已自行拿出10多億元資助受社會事件和疫情影響的企業，但始終作為上市公司，要向股東交代財務狀況，不拿補貼又確實很難向股東交代。

他建議，大型超市在拿到資助後，大可用現金券等形式「派晒佢」，同時也可向其他在疫情下倒賺的大企業，起帶頭作用。

吳敏兒：未針對最大漏洞

職工盟主席吳敏兒指，保就業計劃對超市、物管公司提高要求，只是小修小補，解決不到計劃的核心問題，即無薪假，補貼經過僱主手中，幫不到打工仔。她指，接觸過大量個案，例如飲食有工友工作量不變，但被迫減薪一半；有酒店繼續裁員，甚至要求員工預支往後3年以上的有薪年假。計劃的發放條件為不可裁員，但減薪、無薪假是容許的，僱主可以用不同的行政手段，吞沒所有補貼額，因此僱主是雙重得益，所謂保就業只是在保僱主，因此要求政府先解決上次漏洞。

就向65歲以上工作人士提供5,000元，吳敏兒指，現時在勞動市場內的年老人士，多是清潔工等低薪勞動工作，僱主會聘請他們，正是因為不用供強積金；另外，終歸申請人是僱主，補貼額一日要經過僱主手中，工友都很難實際拿到補貼。此外，雖然計劃規定不能裁員，但政府不會核實僱員身份，只是計人頭，所以僱主可以在申請後，以更便宜的勞工取代原先的僱員，這對於一些年資長、年紀大的員工而言情況更嚴重。

對於自僱人士在今輪計劃中不受惠，吳敏兒認為，自僱人士在社會經濟情況正常時，在不同角落運轉，帶動社會的經濟活動；一有危機時，就即時被制度排斥。她認為情況很值得關注，認為政府不應再如此區分自僱人士。