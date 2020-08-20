政府擬擴大授權衞署以外政府人員　追蹤確診者源頭　最快明日公布

本港第三波疫情持續，衞生防護中心早前表示，由於個別確診者拒絕透露行蹤，中心在追蹤個案時有難度。現時只有港府衛生官員有權追查源頭，消息透露，特首林鄭月娥今日（20日）召開行政會議，通過擴大授權政府相關官員，包括入境處人員、警方等也有權查問及追蹤確診者源頭。

一名逾期居留的泰國人被送往青山灣入境事務中心羈留，在接受病毒測試時呈陽性但無病徵。（入境處年報圖片）

據了解，政府將根據《 預防及控制疾病披露資料規例 》（599D），擴大授權政府相關人員追查確診者源頭。

昨日新增的確診個案中，其中一宗源頭不明病例為一名逾期居留的泰國人，他在周日（16日）被警方截查身份證時遭揭發，隨後送往青山灣入境事務中心羈留，在接受病毒測試時呈陽性但無病徵。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該泰國人被捕後一直不合作，只交代與友人住在荃灣。

消息透露，今日行會召開了特別會議，通過擴大授權政府相關官員追查確診者源頭，即日後除衞生署官員外，其他政府部門人員包括入境處或警方等，亦有權要求確診者交代曾到過甚麼地方，更有效率追查源頭。

另外，今日行會亦通過根據《預防及控制疾病條例》（599C）下的《若干到港人士強制檢疫規例》，延長邊境管制措施一個月，由9月7日延長至10月7日。