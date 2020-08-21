青年就業｜ 張建宗引「警察升督察」為例　勉勵青年由低做起

本港疫情嚴峻，經濟低迷，不少應屆畢業生「畢業即失業」。政務司司長暨青年發展委員會主席張建宗、勞工及福利局局長羅致光、公務員事務局副秘書長盧世雄，聯同青年就業機構及僱主代表今日（21日）舉辦首場以「青年就業」為主題的政策專題會議，談討疫情之下怎樣幫助解決本港青年就業。 張建宗說，不少僱主重視求職者的工作經驗和態度，以到警察學校頒授最佳學員是「警察升督察」的故事，勉勵青年由低做起。他亦指，疫情是短暫的總會結束，而青年的生涯規劃是長遠的，鼓勵年輕人自強不息，放眼未來，表示政府會在疫情下，「與你同行，風雨同路」。

張建宗舉辦首場以「青年就業」為主題的政策專題會議，談討疫情之下怎樣幫助解決本港青年就業的問題。

張建宗指，政府會與青年在疫情中「風雨同路，與你同行」，明白青年在就業上遇到不少困難，政府已推出不少措施幫助年輕人就業，如「創就業計劃」，公務員招聘增加1萬多個職位，並大幅增加為期8周的實習名額，由去年的2,000名到今年的5,000名。

就較低學歷的年輕人就業問題，羅致光指，建議青年透過持續進修與實習充實自己，修讀副學士或高級文憑等的年輕人，可參加勞工處的青年展翅計劃，解決就業問題。盧世雄亦指，今年政府會招聘1萬名公務員職位，並表示相關職位適合青年投考，包括有紀律部隊和文職職系，同時他亦表示政府會推出3萬個為期12個月的臨時職位，協助解決就業問題。

就青年生涯規劃，張建宗認為，青年生涯規劃尤為重要，可為青年提供願景與知識，幫助其找到自己適合的工作，並希望投放1,000萬元於青年發展委員會，以支持委員會協助青年就業。

本港疫情嚴峻，經濟低迷。（資料圖片）

張建宗鼓勵年輕人：清潔工也是學習機會

對於求職者需要具備的條件，他認為，招聘時僱主最看重的條件是態度與工作經驗，他指政府聘請員工時，重視應聘者對工作的態度。他以到警察學校頒授最佳學員為例，指曾有最佳學員獲獎者最初未能成功投考督察，但並沒有因此而感到氣餒。張建宗表示，該得獎者投考警察由低做起，工作上受到上司的高度評價，最終成功晉升到督察。

指求職時不要計較得失如「詢問員工福利」

張建宗勸勉年輕人要腳踏實地，別怕由低做起，認為終能有所成就。縱使是做洗碗、清潔工，亦是學習的機會，可以為年輕人提供工作經驗。他勸勉年輕人在逆境時要自我增值，自強不息，從逆境中學習，並腳踏實地，由低做起，不要在求職時計較得失，如詢問下班時間丶員工福利。

另外，他指政府重視「創新丶創意丶創業」，亦有推出創業創新基金，協助年輕人創業，鼓勵年輕人可待疫情過後到大灣區發展。他以一名在前海創業的設計師為例，指香港只有市場只有700萬人口，到內地則有全國的市場。

畢業生憂就讀文科會吃虧 僱主指態度與自身價值更重要

有中大歷史系畢業生表示，自去年開始已投了70多份履歷，仍未有回音，她擔心自己修讀文科，在求職上較商科等，較為實用的科目吃虧。屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文鈴指，不少僱主聘請員工時，不會因為修讀文科而不錄取。她表示學歷只是背景資料，如何在簡歷上突顯自身價值才是最重要。

倪文鈴指，年輕人對使用科技與社交媒體的能力較高，畢業生應把這些技能突顯出來。她認為，僱主最在意求職者的態度，以及求職者能不能與其他人建立良好的工作關係，建議年輕人多做義工擴闊視野與人脈，而且不要計較職位與待遇，相信只要主動學習，總會能夠在工作中有所成長。