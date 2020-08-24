政壇諸事町｜葉劉70歲生日　新民黨粉紅派對慶祝　限聚令下倍窩心

新民黨主席葉劉淑儀今日（24日）踏入70歲生日，新民黨成員為其舉辦粉紅生日派對，葉劉更她身穿粉紅色西裝配桃紅色口罩，手捧鮮花，與粉紅色的蛋糕相當合襯。她在facebook的帖文又指，自己收到各方好友、市民、網友的生日祝福，非常感動。

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葉劉指，每年慶生都會連同新民黨成員、母校校友及各方朋友在餐廳舉行生日派對，今年因疫情「限聚令」關係，女兒亦不在身邊，故選擇不在餐廳舉辦派對。

但新民黨的成員早有準備，為葉劉舉辦「簡單而別出心裁」的派對，以粉紅色氣球佈置秘書處。而慶祝方式，亦非以往一般需「吹蠟燭切蛋糕」，而是用鎚敲破粉紅色的生日蛋榚，內裏已包含獨立包裝蛋糕。又收到同事親手製作的朱古力，形容「味道香濃醇厚，心意十足。」

葉劉亦指，生日慶祝規模雖然不比以往，但形容各方友好祝福別具心思，例如未能出席的朋友，亦透過視與她慶生，她收到好友與女兒透過網路送上的生日祝福，感到「十分窩心」。

年屆70的葉劉從今年開始合資格領取生果金，她毫不介意以此開玩笑，稱「就是工作辛勤四十五年後，終於合資格領取生果金，也算是長者福利吧。」葉劉又祝願長者與她一樣身體健康，並指她的生日願望，是希望「疫情早日遠去、社會回復平靜，市民大眾安居樂業，香港得以重新出發。」