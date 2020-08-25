品牌局調查：約四成企業對來年前景正面　倡推「香港品牌」

香港品牌發展局（品牌局）今日（25日）發佈一項調查指，有逾八成企業在今年5個月生意額下跌，逾三成更萎縮過半，有逾四成企業對明年營商環境持「審慎樂觀」和「樂觀」的看法。 品牌局總裁楊立門建議，加強推廣「香港品牌」以取代「香港製造」，並增加對本地品牌的財稅支援，幫助品牌數碼轉型，以拓展企業本地及大灣區市場。

品牌局總裁楊立門建議，加強推廣「香港品牌」以取代「香港製造」，並增加對本地品牌的財稅支援，幫助品牌數碼轉型，以拓展企業於本地及大灣區市場。（梁子傑攝）

品牌發展局是由中華廠商聯合會牽頭成立的非牟利機構，成員是擁有香港原創品牌的企業。品牌局於6月以問卷形式訪問，收到轄下公司會員共110份回覆，並在8月中旬作補充調查，以瞭解第三波疫情對業界營商信心的影響。

調查結果顯示，僅有約兩成半受訪企業對下半年餘下月份的品牌發展前景感到「樂觀」或「審慎樂觀」，約五成企業看法「中性」。至於來年發展前景，則有逾四成公司表示「樂觀」或「審慎樂觀」。

對於營商環境期望，受訪企業有超過九成表示「需要」或「非常需要」政府維持穩定營商環境，有近八成半受訪企業表示「非常需要」或「需要」港府提供資金和財務支持。

楊立門強調，社會各界極需在管控疫情和恢復經濟及生活的正常運作之間尋求平衡，希望政府協助企業進行數碼轉型，增加對本港品牌的資金支援與稅務優惠，協助企業在疫情下提升競爭力。

「香港製造」遇阻 冀大力宣傳「香港品牌」

他指，在美方取消香港特殊待遇，要求香港產品不可在標記為「香港製造」，港府和業界更應加強推廣「香港品牌」。透過在各地舉辦宣傳「香港品牌」的大型活動，在海外設立專門分銷設施和推廣項目，以提升「香港品牌」的影響力。