政壇諸事町｜新社聯網上請願道具認真　「政總前嗌咪」不欺場

新冠肺炎疫情雖然回落，但今日仍維持約20宗確診個案，絕對不能掉以輕心。病毒不分時間，向政府發表意見也不應有時節之分，但在保持社交距離及遵守限聚令之下，到政府總部請願似乎難以實行，怎麼辦？ 新界社團聯會今日（25日）就舉行了網上請願，要求政府完善全民檢測規劃。新社聯不單止「交足戲」，還早有準備，Key上政府總部為背景！

要求增加人力協助檢測

新社聯理事長陳勇、副理事長兼總幹事李世榮、總監兼葵青區議員梁嘉銘以及總監兼西貢區社區主任温啟明，今日舉行網絡請願，促請特區政府完善9月1日推行「普及社區檢測計劃」的工作規劃。

新社聯建議政府，為增加市民參與的信心，應加強檢測站的安全管理，流程要流暢迅速。又希望政府能安排更多人力，特別是公務員隊伍的協助，以及加強中央支援醫療隊與本地機構的合作和溝通。

政府總部做「模擬場景」

講到明網上請願，新社聯的片段顯示，四人在政府總部門口請願，不過其實是電腦Key背景上去，在片段左下角也寫明「*模擬場景」。

雖然是網上請願，但新社聯四人沒有欺場，準備了「示威三寶」即擴音器、橫額和請願信，在片段完結前還大聲「嗌口號」。

網上請願只是在新社聯的辦公室進行，陳勇上手的請願信最後怎樣？新社聯就表示，已經將意見信送交行政長官。

如果這種網上請願可行，新社聯會否考慮下次去其他地方請願，例如華盛頓白宮、莫斯科克里姆林宮或倫敦白金漢宮？