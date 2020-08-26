7.21事件｜回顧政府對7.21定性變化　何時由暴力襲擊變互毆？

去年7月21日爆出「元朗白衣人襲擊」事件，截至今日（26日）共有57人被捕，包括事件中受傷的民主黨議員林卓廷。 新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情時指，721事件是「元朗及西鐵站附近持不同派別意見的人士的對峙及聚集，演變成為的暴力衝突事件」，外界反響激烈。 翻查資料，政府一方對於721元朗白衣人襲擊事件有多番說法，而在今年5月中監警會報告出爐後，上述講法始成為親建制輿論的主旋律。

721元朗襲擊時序↓↓

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721翌日新聞稿：有人聚眾、引發衝突

去年的721事件，白衣人下午已在街頭聚集，晚上在元朗西鐵站施襲，過了一段時間才有大批警員到場，引發爭議。而在元朗襲擊事件發生前，黑衣人上街在上環一帶與警方發生嚴重衝突，並塗污中聯辦國徽。

政府（22日）凌晨發新聞稿，一併回應兩件事件。新聞稿形容，上環一帶是「連番暴力襲擊」，指事件「行為令人髮指」。至於元朗事件則形容為「有人聚眾」、「引發衝突」，指「有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷」。

翌日記者會 林鄭：令人震警的暴力行為

特首林鄭月娥與一眾司長和警務處處長盧偉聰，在7月22日下午3時舉行記者會，再次談及上環及元朗兩件事件。她指上環事件是「一連串暴力行為」，是「公然挑戰國家主權，觸碰『一國兩制』底線，而且傷害民族感情，令全城憤慨，特區政府必定會嚴肅跟進、依法追究。」

至於元朗721事件，林鄭當時表示是「令人震驚的暴力行為」。又說：「我們看到昨天在元朗事件中的施襲者，他們目無法紀、肆意傷害市民和鐵路乘客，行為令人髮指，我們是絕不容忍、絕不姑息。」同場的盧偉聰表示元朗發生「一些暴力襲擊事件」。

值得一提的是，記者問元朗襲擊事件是否恐襲時，林鄭並無正面回應。

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李家超11月立法會：嚴重暴力襲擊事件

警方多次表示沒有放棄跟進721元朗襲擊，到了11月6日，保安司司長李家超到立法會回應林卓廷提問時，指721是「嚴重暴力襲擊事件」。

據當時李家超所說，警方在接獲元朗西鐵站暴力事件的報案後，亦即派人員到現場處理。警務人員大約於晚上10時52分到達元朗西鐵站，當時現場人數眾多並情緒激動。他們評估風險後，向上級匯報現場情況，要求增援，在附近留守。當支援隊伍到達西鐵元朗站時，一度被過百名情緒激動的人士包圍及辱罵。支援隊伍唯有在協助救護人員將傷者送離港鐵站後，撤離車站範圍。

至於當日下午至夜晚有白衣人在元朗街頭聚集，李家超指根據警方的資料，警車當晚三次途經上址時，人員無發現有關人士有破壞社會安寧的行為。

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監警會報告引述警方：集體毆鬥

反修例事件引發嚴重衝突與撕裂，監警會在去年8月底成立專案組，審視6月9日起的大型公眾活動，9月初公布邀請五名海外專家參與調查，但專家小組在12月集體辭職。該些專家在離職前指，監警會有必要增加資源和人手，又指監警會調查權力和範圍有結構限制。

監警會在今年5月中發表報告，引述警方管理層向監警會「提出多項觀察」，指「市民對7月21日事件的觀感被誤導，包括把元朗站內的事件認定為單方面、無差別的恐怖襲擊，而實際上是當時雙方都有大量參與者進行集體毆鬥引發，而新界北總區應變大隊人員把南邊圍內外兩批人士分隔開，以及刑事調查人員其後並未即場採取拘捕行動，亦被指控為警方與黑社會勾結。」

上述有關說法，與今日警方的說法相似。

今天林卓廷被捕後，新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情時亦表示，721事件是「元朗及西鐵站附近持不同派別意見的人士的對峙及聚集，演變成為的暴力衝突事件。」