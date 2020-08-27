元朗區議員伍健偉：fb讚好倘少過何君堯將辭職　網民斥情緒勒索

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯昨日被警方拘捕，其中林卓廷被指於7.21元朗事件涉嫌參與暴動，由原告變被告，元朗民主派區議員昨開記者會批評警方顛倒是非；7.21當晚被拍到與「白衣人」握手的立法會議員何君堯，則歡迎警方拘捕行動。 曾在民主派新西初選出線的元朗區議員伍健偉昨晚在Facebook表示，得知最多人Like的新界西政治人物fb專頁，竟是何君堯，「我作為一直堅信自己係代表『真香港人』的代議士，無法接受香港呢個地方最支持的竟然係『白衣暴徒』」。他揚言，若其個人fb專頁一星期後仍低於何君堯的138,542個讚好，將辭去區議員一職，日後絕不從事任何政治工作。 伍健偉fb專頁Like數一夜爆升，但不少網民批評他「情緒勒索」、「食人血饅頭」，藝人杜汶澤亦留言指：「正經啲啦，響度扭計，仲細咩你，起身返工啦！」

伍健瑋稱，若其個人專頁一星期後仍低於何君堯的138,542個讚好，將辭去區議員一職，日後絕不從事任何政治工作。 （伍健瑋facebook）

伍健偉指，要用Like數去賭一場屬於「721公投」，到底香港人相信白衣人無差別襲擊，還是相信何君堯指林卓廷帶隊到元朗的說法。他其後更hashtag指「如果咁黑衫當表態支持抗爭者」、「咁我要你地Like就當係收子彈」。

言論一出引起極大爭議，有網民支持做法表示會隨即like，但亦有網民批評他不理性、鬥氣，更有指何君堯可能是「買like」。油尖旺區議員林兆彬留言指，「搞公投，唔緊要，點解要拎個議席去賭，咁樣真係對得住投票畀你嘅人？」

元朗區議員昨批評警方顛倒是非，區議員伍健偉（左）之後揚言若fb讚好少過何君堯將辭職。（張浩維攝）

元朗區議員：朱凱廸專頁才是最多Like

不少元朗區議員亦有發聲，元朗區議員張秀賢表示，自己多年來參與政治或社運建基於理念和信念，而不是「搞Like」。他稱不會胡亂作出任何政治承諾，「因為我做所有嘢，講每一句說話，都要對得到自己，亦都要對得住街坊。」張秀賢強調，「最憎啲亂開空頭支票，政治立場不斷變化嘅政棍，而我做咗呢啲人嘅話，請拉我落嚟。」

另一名元朗區議員王百羽指，立法會議員朱凱廸專頁才是新界西政治人物獲最多Like，逾17萬個。他又稱，看到伍健偉「嬲到用721同辭職當情緒勒索去呃大家like自己page，同事之間問返又賣關子原來無諗住真係辭職嘅」，批評他「每次都食人血饅頭」。

元朗區議員王百羽稱，立法會議員朱凱廸專頁才是新界西政治人物獲最多Like，有逾17萬個。（朱凱廸facebook）

伍健偉在新界西民主派初選中獲20,525票，排名第四。其專頁在帖文剛發布時只有約1萬人個like，截至今日中午12時，其專頁Like數已經超過9萬，有約8萬的增長，距離何君堯專頁的目標還有5萬多。