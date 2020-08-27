港大研究： 9成受訪年青曾參與政治活動　普遍認為言論自由更重要

港大有研究調查發現，約9成年青人於過去半年曾參與至少1項政治活動，而有約2成人更處於「嚴重」或「極度嚴重」程的抑鬱及焦慮症狀。 調查又發現，青少年普遍認為言論自由、民主等「普世價值」比「集體價值」更重要，當中「我的國家」的重要性最低，總分5分，得分只有2.59分

調查又發現，青少年普遍認為言論自由、民主等「普世價值」比「集體價值」更重要。(資料圖片/鄭子峰攝)

香港大學社會工作及社會行政學系於本年1月至4月，透過網上問卷抽樣，訪問了712名、年齡介乎15至25歲的青年人，探討他們的政治參與程度和意向、價值觀和心理困擾。

結果顯示，約9成受訪者在過去半年期間參加至少1種低風險的政治活動，大部分為響應式的政治參與。當中逾7成訪者曾參加遊行、集會或示威、參與有關於社會或政治議題的討論及在請願信上簽名等。

調查中，以1分為非常反對；以7分為非常同意；同意激進主義（違法及暴力行為）的平均分為5.5分，而同意行動主義（合法和非暴力行為，俗稱「和理非」）的平均分則為4.7分。研究又反映，有40% 受訪者為「在外派」，即傾向低程度的行動及激進主義。而約35%受訪者則為「和勇派」，傾向高程度的行動及激進主義，兩者評分較為分歧。而大專生較中學生更傾向「和勇派」，兩者相差約10個百分點。

「我的國家」評分最低 僅2.59分

研究又就青少年對不同的「普世價值」和「集體價值」評分，以7分為滿分，「普世價值」中的 「言論自由」評分最高，有4.5分，而「民主」居第二，有4.3分。而「集體價值」總評分比「普世價值」低，當中「我的國家」評分最低，只有2.59分，反映年青人更認同與人權有關的「普世價值」。研究亦發現，認同「普世價值」重要者，政治參與度往往較高。

港大亦就年青人的心理困擾作出調查，有約6成受訪者有抑鬱既焦慮的徵狀，有2成受訪者更處於「嚴重」或「極度嚴重」的程度。研究就受訪者過去7日的經歷事件作分析，約37% 年青人因學業而受到壓力，而約9%是受到社會事件或政局影響。研究又指，受社會事件或政局影響的人，會較學業影響的人，更高風險出現創傷後過敏性反應。



港大有研究調查發現，約9成年青人於過去半年曾參與至少1項政治活動。(資料圖片)

港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣指，研究反映不少年青人因政治環境受情緒困擾，但目前可能比較難接觸到，建議建立青年議政及服務工作平台，讓他們參與社會和政治事務，同時又可以透過社交網絡，為因政治問題而出現創傷困擾的青少年，提供網上臨床情緒支援服務，又鼓勵社會應以開放的角度和態度， 聆聽及接納年青的訴求。