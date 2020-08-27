明內會開會　民主派未定去留　郭家麒：政府癲倒黑白、須重新審視

立法會延任至少一年，在民主派去留未定之際，內務委員會明日（28日）將率先召開特別會議，討論政府整體抗疫工作的最新情況和相應措施，政務司司長張建宗將率領9名局長出席。 民主黨和公民黨早前均表示，除了要上庭的議員外，其他議員會出席是次特別會議。惟公民黨郭家麒今日（27日）回應傳媒提問時，就表示民主派及黨內今日會進行討論，現時尚未有定論。不過他坦言，民主黨的林卓廷及許智峯被捕，令他重新審視是否值得繼續與癲倒黑白的政府工作下去。

公民黨郭家麒指，民主黨的林卓廷及許智峯被捕，令他重新審視是否值得繼續與癲倒黑白的政府工作下去。(資料圖片/張浩維攝)

明日內會的特別會議，是全國人大常委會決定本屆立法會延任一年後的首次正式會議。民主派尚就去留爭持不下，昨日林卓廷及許智峯卻突然被上門拘捕，當中林更被指涉嫌參與去年7.21暴動。

郭家麒指，過去一年每一名議員走上街頭，均是履行議員的公職希望盡力調解，卻反被捉上法庭；斥責警方指鹿為馬，令原告變被告，又批評港府癲倒黑白，質疑以後如何交往。他又提到，政府最擅長的是人肉錄音機及答非所問，即使開會亦無意義，政府有心回應無需等明日的會議。

至於會否改變是否延任的立場，郭家麒指直至昨日黨內共識仍是跟從民調結果，未有新結論前沒有補充。