申請來港教學遭入境處提罕見問題　普立茲獎得主最終撤回申請

有傳媒今日（29日）報道，稱得知一位曾獲新聞界殊榮普立茲獎的資深外國記者，早前獲香港大學新聞及傳媒研究中心邀請來港擔任訪問學人，但向入境處申請工作簽證接近兩個月仍未批出，期間入境處向申請人及學院提出多達50條問題，最終申請人撤回申請。 《眾新聞》引述港大新聞及傳媒研究中心總監瑞凱德（Keith Richburg），指入境處審批工作簽證期間所提出的問題奇怪及不尋常，包括申請人過去工作有否受薪，甚至要求提供大學成績表正本，但為保護當事人身分，涉事記者的身分及國籍不予公開。

2019年香港反修例運動的攝影作品，獲得普立茲獎的「突發新聞攝影獎」。（Thomas Peter / 路透社）

《眾新聞》引述瑞凱德指，原先計劃邀請該資深記者在9月開學後任教一個學期，教授新聞特寫。而入境處早前與學院的多輪的書信來往中，提出超過40至50條問題，當中包括：對上一次來港行程及有否受薪，學院有否在香港物色人選擔任訪問學者，申請人完成香港工作後下一步計劃等。瑞凱德形容，入境處的提問非常詳細，部分問得奇怪及罕有，例如索取申請人的大學成績表正本，而非一般副本。此外，該記者數年前曾經來港，入境處詢問他訪港理由、目的及有否受薪。瑞凱德形容入境處的問題不正常，但不評論是否因為最近政治形勢而改變入境處做法，亦強調今次是因為疫情未能親身授課，希望明年疫情過後，記者可再次提出申請。

早前本港英文媒體《Hong Kong Free Press》（HKFP）早前聘用一名愛爾蘭籍新聞工作者來港擔任編輯，《HKFP》指早於半年前已向香港入境處辦理工作簽證，惟延至本周二（25日）入境處在沒有任何原因下拒批簽證。《HKFP》總編輯Tom Grundy表示，自《港區國安法》實施後，不少擬來港的新聞媒體工作者都有簽證延誤問題，形容情況史無前例，質疑《HKFP》是否被針對，亦令人關注本港新聞自由狀況。入境處回覆《香港01》查詢時表示不評論個別個案，每宗申請視乎其個別的細節及情況而定。