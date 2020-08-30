鄭若驊籲公眾勿片面對裁決妄下定論　律政司將培養學生正確價值觀

近年有不少與政治相關的法庭判決受社會質疑，大律師公會早前發聲明呼籲公眾應曾呼籲公眾尊重法庭的裁決，以免干預司法機構行使《基本法》所保障的獨立司法權。 律政司司長鄭若驊今早（30日）發表網誌，提到就法庭的裁決，公眾應避免以偏概全，不應只根據片面之詞便妄下定論，而是以理性和客觀的態度，虛心和慎重地考慮所有相關因素，並從不同角度分析事件，提到律政司網上有刊出「重要判決摘要」，希望讓大眾更了解法律制度的運作，並對正確法律原則感興趣。 鄭若驊又指，自己亦與教育局局長楊潤雄目標一致，透過向學生灌輸《基本法》和法治精神，培養他們的正確價值觀。

律政司今早刊出題為《容易理解的法律觀點》的網誌，當中呼籲公眾正確理解法庭裁決的法律觀點，勿憑片面之詞對裁決妄下定論。（律政司網頁截圖）

鄭若驊今早的網誌提到，她在年初舉行的法律年度開啟典禮致辭中，強調鞏固香港對法治的認識及實踐十分重要，並提及歷時十年的計劃，用以提升社會大眾對法治的正確理解和認識。

她表示，理性和建設性討論法庭裁決，有助提升社會對法治概念的意識，但指大家有時太著重案件的結果，而忽略了闡述判決所涉及的法律和證據基礎，強調只有了解裁決的理據，才能理性地參與社會上的討論。

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法官審案若犯錯律政司考慮上訴

鄭若驊表示，法官的職責是按法律和證據來審理案件，當法官在法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，或由於嚴重的程序或其他失當而導致裁決不公，律政司便要決定是否對案件提出上訴，或者在刑事案件中以呈述方式提出上訴、或申請覆核刑期等。

鄭若驊指，司法機構有將判案書上載至其網站，但判案書很多時都把法律觀點詳加解釋，因此篇幅較長，亦包括艱澀的法律概念，而律政司在2018年就在網站推出了「重要判決摘要」的專頁，為高等法院和終審法院所頒下的重要判決整理為摘要，希望能協助大眾了解判決重點之餘，理解法官如何作出決定。她指，希望「重要判決摘要」可以讓大眾更了解法律制度的運作，並且對正確法律原則感興趣。

鄭若驊在文末提到，律政司與教育局局長楊潤雄目標一致，「透過向學生灌輸《基本法》和法治精神，從而培養他們的正確價值觀」。她指，律政司未來會繼續推動提升能力建設項目，和加強與本地和國際持份者的協作，以達成「法治公義、普惠共享」的目標。