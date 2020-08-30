全民檢測｜中聯辦：別有用心者散布謠言　詆毀抹黑內地援港舉措

政府的普及社區檢測計劃下周二推行，昨日起開放給市民網上預約，截至下午5時45分，有約41萬8400人登記。 中聯辦發言人今(30日)表示，根據內地和外國的抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段。香港極少數別有用心者制造和散布惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣，令人不齒。

多名區議員質疑全民檢測存在漏洞，呼籲市民杯葛。中聯辦發言人今(30日)則發新聞稿表示，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段，又指香港極少數別有用心者制造和散布惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉措。（ 羅君豪攝）

中聯辦發言人指，應香港特區政府的請求，近期由國家衛健委組建的兩支「內地核酸檢測支援隊」共220多名隊員先後抵港。他們將充分遵守香港既有醫療規程，做好實驗室核酸檢測工作，為香港抗疫助一臂之力。同時，中央政府還將支持香港改造「方艙醫院」和興建臨時醫院，並根據特區需要，隨時調集內地醫療資源予以更多支持。

中聯辦強調，抗疫是香港當前壓倒一切的重要任務。當前香港疫情尚未完全受控，源頭不明的本地病例維持在四成左右，社區隱形傳播鏈仍然存在。根據內地和外國的抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段。

中聯辦認為，有一些別有用心者罔顧社會利益和市民健康，把抗疫議題政治化，制造和散播惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫行動，甚至有人暴力襲擊推廣普及檢測計劃的義工;又形容「這些人的卑劣行徑，只會更加暴露他們的冷血和醜惡。相信廣大市民能明辨是非，不會被其蠱惑誤導。」

發言人表示，中央政府將會繼續全力支持香港特區政府和社會各界人士齊心抗疫，早日取得疫情阻擊戰的勝利，讓香港社會經濟秩序盡快恢覆正常。