831一周年｜網傳失蹤示威者「韓寶生」現真身　被控暴動流亡英國

今日（8月31日）是8.31太子站事件一周年。當日警方於太子站執法期間，被指使用過分武力，事後甚至流傳有人死亡，其中一名謠傳「失蹤者」、被稱為「韓寶生」的男子，一度被指荃灣浮屍主角，他昨日在社交網發布片段，澄清自己真名是王茂俊。 他指自己被控暴動等8項罪名，由於有感將會面臨不公正的審訊，因此流亡英國，強調已與在港的家人、朋友斷絕聯絡。

▼8.31太子站▼

+ 6 + 6 + 6

面臨８控罪 上庭前夕離港

王茂俊於「亡人」fb專頁發布片段，他稱自己面臨8條控罪，面對刑期將會相當長。他指，有感香港「法治已死」，自己將會面臨不公正的審訊，於是上月上庭前夕，到了英國尋求政治庇護。王茂俊指，過去一年網上流傳指他失蹤甚至死亡，但由於不想間接幫助警方確認身份，一直低調行事不作澄清。他於英國會再思考未來的去向，強調仍十分關心香港。

王茂俊指，與身處香港的家人、朋友已沒有聯絡，並已和家人斷絕關係，自己會繼續以「亡人」的身份，將8.31的證據展示給外國人看。他又聲明：「本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。」

王茂俊發布片段，稱已流亡英國。（fb片段截圖）

堅稱「藍絲」持械動武在先

根據保安局局長李家超去年11月在立法會的說法，8.31事件的源頭是有「暴徒」於車廂內「毆打、欺凌」乘客，警方於是到場執法。不過，王茂俊接受傳媒訪問時憶述，去年8.31當日於銅鑼灣參加示威，其後搭港鐵前往九龍，及後在車廂遇上一群藍絲，他們似是「有備而來」，手持武器，包括鎚子、鎅刀、木棍等。他堅稱，是那群藍絲動手在先，自己已十分克制，只是自我防衞。

王茂俊又指，當時警察到達太子站後將他制服，他被壓在月台電梯旁的地上，有記者問他的名字，他大喊自己的名字，但不知為何外界聽到「韓寶生」，他猜測可能是另一個示威者的叫喊，隨後「韓寶生」的稱呼就被廣泛流傳。王茂俊及後被帶葵涌警署，再被押送到新屋嶺扣留中心，與外界隔絕，事件中他背部、左邊心口、左手手腕受傷。

他指，當初只是以涉嫌非法集結等罪被捕，但今年6月突然收到通知，被改控8條控罪，包括2條暴動罪。他批評，控方將最嚴重的罪，加諸在他們身上，但首先使用暴力的藍絲，就被「輕輕放過」。