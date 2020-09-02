大律師公會指《基本法》清晰界定三權分立　「林鄭說法無根據」

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄日前指，香港並無三權分立，講法與兩任終審法院首席法官有矛盾。大律師公會今天（2日）發聲明，指《基本法》48條、59條、64條、73條、80條和85條的條文，已淸晰訂明和界定三權分立，認為特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄指香港特區不是在三權分立原則下運作，是沒有根據的。 公會批評，林鄭和楊潤雄的言論，與兩任首席法官過往作出的聲明有所偏離，令公眾揣測政府在現行憲制及法律框架下究竟是如何運作。

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄日前指，香港並無三權分立。（資料圖片）

大律師公會指出，林鄭和楊潤雄的言論偏離了過往不少法庭闡述香港特區政府架構的權威案例，該些案例均屬香港法律的一部分。這些言論亦與兩任首席法官過往作出的聲明有所偏離，令公眾揣測政府在現行憲制及法律框架下究竟是如何運作。



大律師公會表示，在「三權分立」原則下運作的政府有行政、立法及司法三個分支，各分支理應獨立行使它們各自的權限，並實施相互的權力制衡，從而避免權力過分集中，防止濫用，以達至加強法治的目的。

公會續指，行政、立法丶司法的權限與功能已在《基本法》第四章的不同部分清楚界定，包括《基本法》第48條，行政長官領導香港特區政府，負責執行《基本法》和政府政策；《基本法》第59條，特區政府為香港特區的行政機關，並根據第64條所述，向立法會負責；《基本法》第 73 條，立法會制定，修改和廢除法律；《基本法》第80條，法院行使香港特區的司法權，並如第85條所述，香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。

公會特別指出，在法院的法律程序中，尤其是在司法覆核程序，政府經常依據行政、立法和司法三者的不同職能，作為行政決定的合法性和立法會制定的法律的合憲性的抗辯理由。



大律師公會會長戴啟思（歐嘉樂攝／資料圖片）

林鄭月娥在9月1日指香港特區沒有三權分立時引述兩點理據，當中指出香港特區的權力來自中央人民政府，而行政長官辦公室直接向中央人民政府負責。公會反駁指，香港特區通過行政長官向中央人民政府負責，這說明了香港特區在中華人民共和國憲制秩序中的地位，這絲毫不影響《基本法》中有關香港特區如何進行地方管治的明確規定。

另外，林鄭解釋香港沒有三權分立時，指出法院處理的是法律問題而非政治問題，後者是行政或立法機關的事務。公會反駁，有關原因不能支持香港特區沒有三權分立的說法，法院處理法律問題是三權分立中一個不可或缺的部分，這觀點承認，某些職能已委託給行政或立法部門，除法律另有規定外，必須在沒有司法干預的情況下行使。

