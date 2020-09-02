政壇諸事町丨豪言fb讚好少過何君堯便辭職　區議員伍健偉安全着陸

民主黨立法會議員林卓廷被指於7.21元朗事件涉嫌參與暴動，上周三（26日）被警方拘捕。林卓廷「原告變被告」一事引起民主派陣營強烈反彈，其中在民主派新界西初選出線的元朗區議員伍健偉當晚在Facebook豪言，若其fb專頁一星期後仍低於何君堯專頁的讚好數目，將辭去區議員一職。 是次讚好比併的限期於今天（2日）晚上11時屆滿，截至晚上9時半，伍健偉的專頁獲149,230人讚好，超越何君堯專頁在上周三的讚好數目（138,542人讚好），惟何君堯專頁的讚好人數在一周內大躍進，已獲逾16萬人讚好。伍健偉接受查詢時表示，是次比併以何君堯在上周三的138,542人讚好作為門檻。換言之，伍健偉無需辭職。

伍健偉上周表示，若其個人專頁一星期後仍低於何君堯的138,542個讚好，將辭去區議員一職，日後絕不從事任何政治工作。 （伍健偉facebook）

截止今天（2日）晚上9時半，伍健偉的專頁獲149,230人讚好，較上周三何君堯獲138,542人讚好較多。與此同時，何君堯專頁的讚好人數在一周內大躍進，已獲逾16萬人（167,633人）讚好。

不過，網民關注是次比併是以何君堯上周三的讚好數目為門檻，抑或以何君堯今天的讚好數目作為指標。伍健偉接受查詢時表示，是次比併以何君堯在上周三的138,542人讚好作為門檻，換言之，伍健偉，毋需辭職。

伍健偉今天亦在facebook專頁表示，其專頁將改名為「新界西地區議政平台」，將邀請由議員及初選勝出者共同管理，作為五區地區平台的示範。伍健偉亦表示，將會邀請議員及初選勝出者成為共同召集人，以用行動去遊說各持分者及市民，為各區作先導的示範。

伍健偉表示，將會重新建立個人專頁分享地區事務及發表個人論述，以正連日的視聽，他又說「寄望大家可以放低派系之爭，放低個人成見，放低個人利益，成就時代革命。」

截止今天（2日）晚上9時半，伍健偉的專頁獲14.9萬人讚好，較上周三何君堯獲138,542人讚好較多。